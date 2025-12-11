Los “arquitectos de la inteligencia artificial” son la Persona del Año 2025 de la revista Time

inicia sesión o regístrate.
La revista Time nombró a los “arquitectos de la inteligencia artificial (IA)” como la Persona del Año 2025, al considerar que su labor en el desarrollo de esta tecnología de vanguardia está transformando la humanidad y consolidando una nueva era.
El editor jefe de Time, Sam Jacobs, describió 2025 como “el año en el que todo el potencial de la inteligencia artificial apareció ante nuestros ojos y cuando se hizo evidente que no habría vuelta atrás ni exclusión”.
Los Líderes de la IA en la Portada
La revista preparó dos portadas que destacan a las figuras clave de la industria tecnológica que están a la vanguardia del desarrollo de la IA.
Entre los ejecutivos que aparecen en las portadas se encuentran:
- Sam Altman (Open AI).
- Mark Zuckerberg (Meta).
- Elon Musk (xAI).
- Jensen Huang (CEO de Nvidia).
- Demis Hassabis (DeepMind Technologies).
- Fei-Fei Li (Instituto de IA Centrada en el Ser Humano de Stanford).
- El CEO de Nvidia, Jensen Huang, afirmó que “toda industria la necesita, toda empresa la utiliza y toda nación necesita desarrollarla”.