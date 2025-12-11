ADEPA destacó el rol del periodismo en la democracia y advirtió sobre intentos de silenciar voces

El presidente saliente de ADEPA, Martín Etchevers, llamó a valorar la vigencia del periodismo profesional como pilar democrático, advirtió sobre intentos de silenciar voces críticas y destacó la reciente actitud del Gobierno nacional de promover el diálogo político.

Durante la cena de fin de año de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), Etchevers aseguró que “la tensión entre prensa y poder existe por definición democrática, y es incómoda, pero no necesita ni debe ser traumática”, al tiempo que alertó que esa tensión también se reproduce en otros ámbitos como el fútbol, donde “se intimida a periodistas con demandas abusivas o campañas difamatorias”.

En un discurso, el dirigente periodístico hizo un llamado a preservar la arquitectura legal que ha permitido el desarrollo del periodismo de investigación en el país y expresó su respaldo a que el nuevo Código Penal respete la doctrina de la Corte Suprema y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de libertad de expresión.

Etchevers también valoró la introducción de la boleta única de papel como una mejora institucional “gestada desde abajo hacia arriba” y destacó el rol clave del periodismo en la capacitación ciudadana.

A 40 años de la recuperación democrática, recordó los aportes del periodismo y de la Justicia para reconstruir la confianza institucional en la Argentina post-dictadura, y remarcó que el país necesita consensos “no sólo macroeconómicos, sino también en materia de desarrollo, inclusión laboral, calidad educativa y movilidad social”.

Frente a los cambios que plantea la inteligencia artificial y la disrupción digital, Etchevers señaló que “la función del periodismo puede ser más necesaria que nunca”, y abogó por una mayor especialización y responsabilidad profesional. En ese contexto, reclamó que la propiedad intelectual de los medios sea tenida en cuenta en los acuerdos internacionales.

Finalmente, agradeció a los representantes de los tres poderes del Estado presentes en el encuentro y sostuvo que la sostenibilidad del periodismo profesional “no es un problema corporativo, sino democrático”, ya que sin él “se deteriora la calidad de la deliberación pública”.