Legisladores de La Libertad Avanza de Salta se reunieron con autoridades de la Sociedad Rural Argentina

Legisladores nacionales de La Libertad Avanza por Salta mantuvieron una reunión con las máximas autoridades de la Sociedad Rural Argentina (SRA), donde se compartieron opiniones sobre el presente y futuro de la actividad agropecuaria en el país y en la provincia.

Durante la charla, los participantes discutieron sobre los principales desafíos y perspectivas del sector agropecuario. Estuvieron presentes por la Sociedad Rural Argentina el presidente Nicolás Pino, la vicepresidenta Eloísa Frederking, y la miembro del staff Ivana Vidal. Por parte de La Libertad Avanza Salta, asistieron la senadora María Emilia Orozco, el senador Gonzalo Guzmán y el diputado Carlos Zapata.

A finales de noviembre, legisladores nacionales y provinciales electos de La Libertad Avanza también mantuvieron una reunión con las autoridades de la Sociedad Rural de Salta. En ese encuentro, se recibieron detalles y demandas del sector agropecuario local, lo que permitió conocer mejor los temas clave que afectan a la industria rural en la provincia.

El principal objetivo de los legisladores de La Libertad Avanza es generar políticas que contribuyan al crecimiento del sector agropecuario. En ese sentido, se destacó la importancia de producir más y mejor, en línea con el lema de contribuir a que Argentina sea grande nuevamente.