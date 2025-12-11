Mangione: "El sistema de salud no está desbordado pero puede llegar a estarlo"

El ministro de Salud de la Provincia de Salta, Federico Mangione, aseguró que no hubo un colapso en el hospital San Bernardo tras el video viral de ambulancias, pero admitió que la capacidad operativa se complica por la creciente llegada de pacientes con obra social y el uso de insumos destinados a la población sin cobertura. En diálogo con El Tribuno también se refirió a la deuda de las obras sociales y los desafíos que afronta el sistema sanitario.

Ministro, en primer lugar queremos consultarle por las imágenes del video viral que mostró una fila de ambulancias en la guardia del Hospital San Bernardo que generaron preocupación ¿Hubo un colapso o no?

No, no hubo en ningún momento colapso. O sea, eso pasa en diferentes momentos del día. Dependiendo siempre si hay más accidentes. El Samec lleva generalmente pacientes públicos y privados, porque es así y porque el lugar donde los llevan es el hospital Materno Infantil cuando son chicos y al hospital San Bernardo cuando son adultos. Hubo una concentración de ambulancias, más o menos para 11 ambulancias desde las 2 de la tarde hasta las 4 de la tarde, que fue el cuello de botella. A veces cuando llega fin de año comienzan a pasar estas cosas, pero yo lo vi más con un sentido mal intencionado el video. Aparentemente el video salió de un personal del Samec, porque están bastante golpeados algunos porque le hemos quitado las guardias que no correspondían pero de todas maneras, que se quede tranquila la ciudadanía. Sí, estoy preocupado yo porque lo que estoy notando es que nuestra capacidad operativa está siendo complicada dado que estamos recibiendo una gran cantidad de pacientes con obra social. Creo que en el contexto económico está viviendo el país, la provincia no es ajena a esto, y en vez de decidir ir a otros lugares que es parte privada, están decidiendo y eligiendo el sistema sanitario. ¿Y por qué digo que es preocupante para mí? Porque el cálculo económico que tenemos es para los pacientes carenciados, lo que es insumo. Y cuando digo insumo no es solamente suero sino comida, transporte y un montón de otras cosas más, entonces están utilizando esto y las obras sociales están mirando para otro lado. Vamos a comenzar a exigir a las obras sociales que por lo menos nos comiencen a abastecer todo lo que es insumo, suero, medicamento, etc. Doy un ejemplo, tengo una paciente internada por la que tengo un gran consumo de un producto muy caro y la obra social no se está haciendo cargo pero yo tampoco puedo dejar la critaura sin cobertura.

¿El sistema público está desbordado actualmente?

No está desbordado pero puede llegar a estarlo. Yo recorrí Rosario la Frontera, Metan. Güemes sí me preocupa porque es un afluente importante tanto del sur como del norte que frena mucho la demanda que puede tener el San Bernardo. Estuve sala por sala, todas las camas están ocupadas pero en Güemes me llamó mucho la atención: el 75% eran de obras sociales, PAMI. Entonces eso a nosotros sí nos preocupa porque estamos utilizando el insumo y todo lo necesario que se utiliza para los carenciados.

La semana pasada estuve en Oran, Tartagal recorriendo las guardias porque estoy haciendo esa guardia sorpresiva para saber in situ lo que está viviendo la gente. Me siento a charlar con la gente, le pregunto cuánto demora, cómo los atienden, cómo se sienten. Tengo un buen resultado en el sentido que se sienten contenidos. Obviamente que van a comenzar a haber demoras en la atención porque está aumentando el consumo del servicio de salud pública, por lo cual hay que cuidarlo y yo siempre insistí con eso, que nosotros tenemos un sistema de salud que es brillante y está a la altura de las circunstancias, pero obviamente si no tengo el apoyo de la parte privada que es la que se tiene que hacer cargo de todas estas obras sociales, obviamente que nos complica.

¿Cuáles son los factores específicos que explican llegar a esta situación?

Yo creo que uno de los factores más importantes, y no es culpa de las clínicas tampoco, porque si es privado, tienen un negocio que mantener, con empleados pero cuando vos te vas a internar, por más obra social que tengas, hasta que traigas autorizado todo, tenés que hacer un depósito. No sé de cuánto, desde 200 mil pesos hasta a veces de un millón o dos y la gente no tiene esa plata para pagar, entonces se le hace oneroso tener que afrontar esa situación y van directamente a que los atendamos nosotros

¿Cuánto les deben las obras sociales?

La pérdida que tenemos anual es entre 110.000 millones y 130.000 millones. Por eso hemos sacado una Ley, que la estamos articulando para comenzar a cobrar y ser mucho más enérgicos en el cobro y que las obras sociales dejen mirar para otro lado y se hagan cargo de lo que les corresponde. Estamos en la etapa final, la vamos a sacar dentro de poco, antes del fin de año si Dios quiere, se hace la licitación abierta para que toda la gente pueda venir y veamos si hacemos una privatización del cobro de esto para darle más eficiencia, porque el Estado tiene mucho trabajo, así que estamos viendo cómo lo podemos solucionar.

¿Qué obra social les debe más dinero?

OSPRERA es la obra social número uno que nos debe, porque donde voy tengo el mismo problema, me doy con que nos debe. Estoy en tratativa para ver si puedo recuperar. Y después otras obras sociales más chicas

¿Cómo es la situación con respecto a cirugías, insumos y cantidad de personal?

Estamos complicados con el tema del personal. Hay una disminución de personal de especialidades específicas, médicos especialistas en diferentes puntos de la provincia. Estamos tratando de darle algo paliativo hasta que nosotros podamos formar más gente. Estamos formando gente y tratando de reforzar en todo el interior. Las cirugías programadas se está realizando. Por ejemplo, en Orán había salido una noticia de que estaban suspendiendo cirugías porque les entraba agua. Lo desmiento categóricamente. Se rompió un caño como puede pasar en cualquier hogar y solamente un par de horas hemos detenido hasta que se arregló el caño para poder operar.

Con respecto a los insumos, nos está consumiendo el insumo las obras sociales y estamos teniendo problemas para tratar de abastecer a todos, pero sí seguimos cumpliendo con diferentes patologías, tratando de dar el mejor servicio.

Con respecto al conflicto que hubo con anestesistas ¿cómo quedó la situación?

Estamos muy bien encaminados. La comisión directiva entendió que teníamos que salir para adelante, así que problemas la verdad que no los tenemos ya. Me concedieron aumentar el número de residentes a 6 y vamos a seguir así ,durante varios años para tratar de tener un pool de médicos especialistas que nosotros los formamos, que trabajen en nuestros hospitales, con alguna nueva ley de residencia que salió también, que ahora la estamos por implementar, por lo que vamos a comenzar a tener algo más homogéneo con la distribución de los especialistas.

En este contexto económico, ¿cómo está la situación presupuestaria del sistema de salud?

Está compleja la situación. Yo hablé con el Ministro de Economía. Hay un lineamiento bien claro del gobernador y es que no se descuida salud, seguridad, ni educación, entonces en esos parámetros en los que nosotros vamos a estar ubicados, nosotros vamos a tratar de hacer lo mejor posible, pero cayó la recaudación. No están mandando la plata que corresponde, que tendrían que mandar a nivel de Nación. Por más que ellos digan que si mandan, no están mandando como corresponde, y nosotros obviamente no estamos ajenos, y salud menos, y la repercusión es grande, entonces hay planes de salud general que directamente la Nación se desentendió. Dicen que ellos son regentes, que van a enseñar cómo están, ¿se imaginan? Yo no necesito que me enseñen en Salta. Necesito que vengan a conocer la Salta profunda y la situación que se vive, para que ellos puedan entender por qué hay planes que tienen que ser federales y que nunca se tendrían que haber sacado.

¿Hay alguna patología propia de la época que esté generando preocupación?

Acá llega la época en la que tenemos que tener cuidado del dengue. No tenemos que bajar los brazos. Tenemos que tener conciencia social, estar atentos. Aumentaron las lluvias, el calor y todo es propicio para que el mosquito crezca. Nosotros hemos tenido un año muy tranquilo, solamente 26 casos en el último cierre, ningún fallecido, contra una cantidad de entre 26 mil y 30 mil casos el año anterior. Entonces creo que sobre esto la gente tomó conciencia. Es es un tema sobre el no hay que bajar los brazos y podemos tener complicaciones, por eso estoy preocupado, porque si no agarra dengue, más el tema de las obras sociales, ¿dónde van a terminar? Ahí sí podemos estar complejos con la ocupación de camas. Ahora estamos con problemas respiratorios, gripales, la nueva cepa. Le pido por favor a la gente en general que se vacunen y vacunen a los chicos. Están apareciendo cosas que nosotros teníamos olvidadas que iban a pasar. ¿hace cuánto escuchamos que se muera un paciente por tos convulsa? Se han muerto en Córdoba. Yo tengo 33 años en esto y no me imaginé escuchar esto, que se me mueran de tos convulsa. Hay que estar atentos. Hay una patología que hay mucha diarrea, que es un enterovirus, que es común de la época del año. Le pido a la gente cuidarse del calor, ver las conservas, todas esas cosas, cómo se mantienen. Ahora van a comenzar las patologías típicas de las fiestas: de hígado y las consulta por todos esos cuadros.

¿Qué nos puede decir sobre los grupos y discursos antivacunas?

La verdad que no entiendo por qué la movida esta. No tiene fundamentos científicos. Yo tengo 56 años y tengo todas las vacunas. Y la gente de mi camada, que han sido vacunados por obligación, vos los ves vivos, no hay ningún problema, no tienen nada raro. Me pareció una pantomima lo que hicieron. Fue vergonzoso. Poner a un tipo, exponerlo y que se ponga, se pegue un teléfono, una cuchara, para mí fue, sinceramente, tragicómico. Llevar a la gente que pelee en contra de algo que salva vidas, la verdad que amerita que se los tenga que acusar, porque es un delito hacer una cosa de estas. Y aparte, por ley, se debe cumplir con toda la vacunación. No le quitemos el derecho a vivir sano a los chicos y a la gente en general porque a alguien se le ocurrió que las vacunas están mal hechas. Las vacunas son seguras. Yo tengo todas las vacunas. Yo pregono con el ejemplo. Todos los años me pongo la vacuna que corresponde y hago todo lo que corresponda.

¿Cómo avanzan las designaciones de personal en el primer nivel de atención?

Hicimos entrar 53 agentes sanitarios. Ellos eran becarios y ganaban 50.000 pesos pero les sacaban 30.000 pesos de monotributo ¿Y qué es lo que hizo esta provincia? Por eso digo que hay que destacar la acción del gobernador que no quiere dejar nada afuera. Y aparte no hacía falta: se los contrató, le salieron las designaciones. Estoy hablando de gente que viene hace 9 o 7 años. Y han sido distribuidos y van a ingresar un poco más en el transcurso. Además, estamos avanzando en los cambios de grupo y subgrupo que estaban frenados hace tiempo: como los de enfermeros que pasaron de técnicos a licenciados, porque apoyamos su crecimiento profesional.

Si tuviera que hacer un balance del año, ¿qué diría?

Creo que fue uno de los más complejos. Creo que va a venir peor todavía el año que viene. Estamos hablando en lo económico, porque todo es lo económico. Nosotros tenemos una planificación. Si tenemos lugares donde queremos reforzar, nos fue dentro de todo bien. Hemos disminuido la mortalidad infantil, la mortalidad materna. Se han equipado, se han hecho centros de diálisis, centros oncológicos. Hemos federalizado la salud, que para mí es fundamental. Cuando yo hablo de federalizar, también Nación tendría que tomar el ejemplo. Para mí fue un balance bueno, pero siempre dentro de los golpes que hemos tenido. Ahora, ¿qué es lo que queremos hacer para adelante? Vamos a presentar un plan importante, donde está y esto está pedido por el gobernador, y estamos con mucha preocupación, porque queremos reforzar las medidas, lo que es salud mental y adicciones. Creo que es el puntapié más importante para el 2026. También vamos a reforzar telemedicina y tecnología. Hace poco entregaron nuevas antenas, donde estamos llegando a cada lugar con la historia clínica digital. Es un gran desafío que nos toca vivir.

Para cerrar, ¿quiere dejar algún mensaje a la comunidad?

Tenemos que tomar conciencia social, que la gente se vacune, que comience a utilizar más los centros de salud. Si en el centro de salud ven que no tienen la respuesta que ellos necesitan, que hagan los reclamos, porque vamos a poner libros de queja en todos los centros de salud. Que utilicen el servicio de salud de forma criteriosa. Que el recurso que tenemos es muy finito así que hay que saberlo utilizar. Y por favor les pido: hay que defender la salud pública como la educación pública y tenemos que todos trabajar en ese sentido. Y la única manera de trabajar es que tengamos una gran conciencia social y que todos cuidemos el sistema., llámese salud pública, llámese IPS. Es el tesoro más grande que tenemos.