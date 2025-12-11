Chaco salteño: detienen a un joven por un caso de abigeato y secuestran un vehículo clave en la investigación

En una región donde la actividad ganadera sostiene buena parte de la economía familiar, un nuevo episodio de abigeato volvió a tensar la rutina de los productores de Santa Victoria Este. Lejos de tratarse de un hecho aislado, la denuncia radicada en las últimas horas volvió a poner sobre la mesa el impacto que este tipo de delitos tiene en las comunidades del Chaco salteño, donde cada animal representa inversión, sustento y meses de trabajo.

Según informaron fuentes policiales, la intervención se activó durante la madrugada, cuando un vecino de la comunidad San Luis, ubicada en el área rural de Tartagal, advirtió que uno de sus animales había sido faenado sin autorización. De inmediato se presentó ante las autoridades y este dato permitió orientar el patrullaje de la Subcomisaría Santa Victoria Este, que desplegó un operativo en los alrededores.

El sospechoso y el hallazgo de los elementos clave

Con las características aportadas por el denunciante, el personal policial logró ubicar a un joven de 23 años, quien coincidía con la descripción inicial. Durante el procedimiento se produjo su detención y se secuestró el vehículo en el que se desplazaba, considerado un elemento de interés para la causa y que será sometido a peritajes.

Los investigadores no descartan que el mismo haya sido utilizado para trasladar parte de los restos del animal o herramientas vinculadas a la faena. Este punto será uno de los ejes que deberán dilucidar las pericias en curso.

Intervención judicial y avance de la causa

El hecho quedó en manos de la Fiscalía Penal 1 y del Juzgado de Garantías 1, que ya recibieron las actuaciones preliminares para continuar con la investigación. Se aguarda que en las próximas horas se determine la imputación formal del detenido y se avance en la reconstrucción de la secuencia que derivó en el ilícito.

En una zona donde productores, comunidades originarias y criadores dependen de la seguridad de su hacienda, episodios como este no solo representan un delito, sino un golpe económico y social. La Justicia intentará ahora establecer si el hecho responde a maniobras reiteradas en la región.