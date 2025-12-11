Robó una moto en plena calle y terminó detenido tras un operativo en el Barrio Virgen del Rosario

La noche del miércoles terminó con un rápido despliegue policial en barrio Virgen del Rosario, en la zona sur de la ciudad de Salta. Un aviso vecinal al Sistema de Emergencias 911 activó un operativo que derivó en la detención de un hombre que circulaba con una motocicleta recientemente robada.

Según informaron fuentes oficiales, el episodio comenzó cuando una mujer alertó que un desconocido le había sustraído su vehículo mientras se encontraba en la vía pública. Minutos después, y gracias a la descripción aportada por testigos, motoristas de Emergencia Policial iniciaron la búsqueda en distintas arterias del barrio.

Durante el patrullaje, los efectivos divisaron a un joven de 27 años que intentó huir al notar la presencia policial. Tras una breve persecución, lograron interceptarlo e identificarlo. Posteriormente se verificó que la moto que conducía coincidía plenamente con la denuncia realizada por la damnificada.

El rodado fue inmediatamente asegurado y luego restituido a su propietaria, quien había seguido de cerca el operativo.

El detenido fue puesto a disposición de la Justicia Penal. Intervienen en la causa la Fiscalía Penal 1 y el Juzgado de Garantías 2, quienes determinarán la situación procesal del imputado en las próximas horas.