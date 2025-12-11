PUBLICIDAD

11 de Diciembre,  Salta, Centro, Argentina
Municipios

Asumieron los concejales de Cerrillos, con el desafío de sostener el diálogo y responder a las demandas de la comunidad

Cerrillos renovó su Concejo Deliberante con la jura de los nuevos ediles y la elección de sus autoridades. Hubo mensajes de compromiso, agradecimientos y un fuerte llamado a priorizar a los vecinos por encima de las diferencias partidarias.
Jueves, 11 de diciembre de 2025 08:34
Jura de concejales de Cerrillos

Tras la jura de los ediles, el cuerpo legislativo cerrillano quedó conformado por Celeste Corimayo, Omar “Tati” García, Néstor Ríos, Javier Kairuz, Adrián Landriel, Ramiro Vallejo, Gumersindo López Soto, Delia Mamaní y Darío Albeza.

En la sesión preparatoria también se definieron las nuevas autoridades del cuerpo. En la oportunidad, Ramiro Vallejo Martorell fue elegido presidente, María Celeste Corimayo asumió como vicepresidenta primera, y Darío Albeza quedó como vicepresidente segundo.

Vallejo Martorell, ratificado en la conducción del Concejo, habló de una etapa que se abre con metas claras: “Hoy asumí nuevamente como Presidente del Concejo Deliberante de Cerrillos, un honor y una enorme responsabilidad que asumo con compromiso, humildad y profundo respeto por nuestra comunidad”. También remarcó que su desafío será fortalecer el diálogo y construir consensos, siempre con la idea de que “cada vecino y vecina tenga una voz activa en las decisiones que nos afectan”.

Otro de los mensajes destacados fue el de Omar “Tati” García, quien renovó su banca y agradeció el respaldo de la comunidad: “Gracias por volver a darme la oportunidad de seguir defendiendo los intereses de nuestra comunidad”, expresó.

A su turno, Celeste Corimayo señaló “Estoy feliz y con muchas expectativas para seguir trabajando con responsabilidad en favor de nuestros vecinos. Es un gran desafío acompañar nuevamente como vicepresidenta 1ª del Concejo, gracias por la confianza”.

El acto cerró con el saludo institucional del intendente Enrique Borelli, quien sostuvo: “Ojalá hagan una gran gestión y tengan siempre presente quién los puso en ese lugar: los vecinos”, dijo. Además, marcó su compromiso para acompañar al cuerpo legislativo mientras se mantenga el foco en el crecimiento, el orden y el desarrollo de Cerrillos. “Hoy la prioridad es el vecino y las banderas partidarias quedan de lado cuando se trata de servir a nuestro pueblo”, aseguró.

Con autoridades renovadas y un mensaje unificado de trabajo en conjunto, Cerrillos pone en marcha un nuevo período legislativo con el desafío de sostener el diálogo y responder a las demandas de la comunidad.

