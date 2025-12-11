La Merced presentó oficialmente su bandera y la izaron por primera vez en la plaza principal

En la plaza General San Martín, vecinos, instituciones y autoridades se reunieron para acompañar la presentación, bendición e izamiento de la nueva bandera de La Merced, un emblema que desde hoy pasa a formar parte del patrimonio cultural del municipio. Más allá de la solemnidad del momento, el clima del acto fue cercano, emotivo y profundamente comunitario.

La bandera es fruto de un concurso público impulsado por la Ordenanza Nº 22/2025, elaborada desde el trabajo conjunto entre el Departamento Ejecutivo y el Concejo Deliberante. La propuesta ganadora pertenece a Vivian Emilia Guaymás Zenteno, una joven mercedeña que, con mirada sensible y sentido de pertenencia, supo traducir en un diseño la esencia de su tierra.

Las actividades fueron encabezadas por el intendente Javier Wayar; el senador Gonzalo Caro, el diputado Carlos Jorge, el presidente del Concejo Deliberante Mauro Villegas; ediles y funcionarios.

El acto reunió a instituciones educativas, la policía infantil, veteranos de Malvinas, academias, clubes, ligas deportivas, representantes de la UNSa, UCASAL y Bellas Artes, además de deportistas, invitados especiales y un gran número de vecinos que se acercaron a presenciar el izamiento inaugural.

Un símbolo que habla con colores

Cada tonalidad elegida tiene su propio mensaje, una lectura que los vecinos reconocen como parte de su identidad cotidiana: Celeste, como ese cielo abierto que acompaña la vida del pueblo, pero también como expresión de esperanza, libertad y unidad nacional. Verde, reflejo de la fertilidad del suelo y de la riqueza natural que caracteriza al municipio. Blanco, en homenaje al trabajo del pueblo y a la cal, el recurso que marcó buena parte del desarrollo económico de La Merced. Y amarillo, un guiño a la calidez del clima y, sobre todo, a la cercanía de su gente.

En el centro del paño, un sol radiante abre sus rayos como símbolo del nacimiento de una nueva ciudad. Allí se destaca un horno calero, pieza clave de la memoria productiva local, y una rosa que surge desde su interior, representando la belleza florecida de un pueblo que crece sin perder sus raíces.

La bandera no solo fue diseñada por una joven vecina, sino que además se originó en una ordenanza, autoría de la concejal Silvia Cruz.



