Corina Machado denunció una “invasión silenciosa” de rusos, iraníes y grupos terroristas

En un clima de expectación diplomática y mediática, la líder opositora María Corina Machado ofreció este jueves una conferencia de prensa en Oslo, Noruega, donde analizó la crisis política venezolana, el rol de la comunidad internacional y su vínculo personal con la lucha que sostiene desde hace años. La dirigente, recientemente distinguida con el Premio Nobel de la Paz, llegó a la capital noruega pocas horas después de que su hija recibiera el galardón en su nombre, tras una travesía marcada por restricciones, riesgos y logística clandestina.

Acompañada por el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, Machado inició su intervención con un gesto de gratitud hacia quienes hicieron posible su presencia en Europa. “Quiero agradecer a todos esos hombres y mujeres que arriesgaron su vida para que yo pudiera estar aquí hoy”, afirmó, una frase que buscó poner en contexto la vulnerabilidad de quienes integran su movimiento político dentro de Venezuela.

“No puedes tener democracia sin libertad”

Sin abandonar su tono de resistencia, Machado insistió en que la reconstrucción de Venezuela depende de un principio que considera esencial: la libertad como decisión individual. “No puedes tener democracia sin libertad, y la libertad es una decisión personal”, expresó. Con esa afirmación, la dirigente intentó subrayar que la salida a la crisis venezolana no depende solo de reformas institucionales sino de una recuperación profunda del ejercicio ciudadano.

A pesar del escenario crítico, dijo sentirse “muy esperanzada por el país”, y reiteró que Venezuela “pronto será un país brillante, democrático y libre”.

Uno de los momentos más tensos del encuentro con la prensa ocurrió cuando le preguntaron si consideraba posible una intervención militar de Estados Unidos. Machado evitó responder de manera frontal, pero lanzó una acusación contundente que rápidamente captó la atención internacional: “Venezuela ya ha sido invadida”.

Según su denuncia, en territorio venezolano operan agentes rusos, iraníes y organizaciones como Hezbollah y Hamas, además de la guerrilla colombiana y cárteles del narcotráfico, que -según afirmó- actúan en coordinación con el Gobierno de Nicolás Maduro. “Esto ha convertido a Venezuela en el centro criminal de las Américas”, sostuvo.

Machado reclamó a los países democráticos tomar medidas para frenar “la violencia, la represión y las fuentes de financiamiento que sostienen al régimen”.

Un Nobel de la Paz bajo el signo del sacrificio

La opositora, de 58 años, llegó a Oslo en mitad de la noche, apenas horas después de la ceremonia oficial, lo que la obligó a delegar la recepción del Nobel en su hija. El episodio, simbólico para su movimiento, fue utilizado por Machado para remarcar la precariedad de sus desplazamientos y el clima de persecución que denuncia desde hace años.

Firme en su decisión de volver a Caracas, Machado aseguró que su retorno no depende de la continuidad del Gobierno de Maduro. “Cuando regrese, estaré con mi gente”, dijo, aunque admitió que deberá hacerlo bajo estrictos protocolos de seguridad. “Ellos no sabrán dónde estoy. Tenemos maneras de cuidarnos”, añadió, en referencia a su equipo y a las redes de apoyo que la ayudan a desplazarse.

Antes de concluir, la líder opositora buscó proyectar un mensaje regional: “Cuando luchas por la libertad, luchas por la humanidad. Y cuando ganemos -porque lo haremos- será un ejemplo extraordinario para los países que hoy no tienen libertad”.