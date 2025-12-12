Moreno juró y el Senado bloqueó una investigación

En el inicio de la última sesión, el Senado provincial tomó juramento al senador electo por el departamento La Caldera, Daniel Roberto Moreno Ovalle, quien se incorporó formalmente al cuerpo para el período 2025-2029. Su asunción se produjo en medio de un contexto delicado, ya que el legislador tiene una causa judicial abierta por abuso sexual.

Tras la jura, el senador por Capital, Roque Cornejo Avellaneda (La Libertad Avanza), presentó un proyecto de resolución para crear una comisión especial investigadora destinada a evaluar si Moreno se encuentra alcanzado por una de las causales de incapacidad moral previstas en el artículo 123 de la Constitución Provincial y en los artículos 138 y 139 del Reglamento de la Cámara de Senadores.

La moción fue rechazada por mayoría, sin acompañamiento de ningún otro senador. En diálogo con El Tribuno, Cornejo explicó que su pedido no adelantaba ningún juicio sobre la causa, sino que proponía que el Senado utilizara sus propias herramientas institucionales para analizar la situación.

"Lo que propusimos se basa en el artículo 123 de la Constitución y en los artículos 138 y 139 del Reglamento. El cuerpo puede constituirse en Comisión Especial Investigadora para evaluar la situación actual de cualquier legislador", señaló.

Indicó que la asunción de Moreno, mientras existe un proceso judicial en trámite, ameritaba que el Senado requiriera información y revisara si corresponde aplicar alguna de las inhabilidades previstas.

"La comisión debería investigar y pedir la información pertinente. Hasta que haya una decisión judicial, la Cámara también tiene facultades para tomar decisiones", afirmó.

"La política exige requisitos a la ciudadanía que no se aplica a sí misma"

Respecto del rechazo unánime a su iniciativa, Cornejo marcó una contradicción con decisiones que el Senado adoptó recientemente.