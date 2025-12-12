Sáenz, Jalil y Sadir, con fuerte apoyo a la minería

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, de Catamarca Raúl Jalil y de Jujuy Carlos Sadir se reunieron con Dominic Barton, presidente del Board of Directors de Rio Tinto y Jérôme Pécresse director ejecutivo Aluminium & Lithium en la primera visita de la cúpula de la compañía minera a la Argentina. También participó el ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo, Ricardo Villada.

Durante el encuentro se dialogó sobre el estado de las operaciones y el potencial de desarrollo del sector en el NOA, una región que se consolida como eje global en la producción de minerales críticos, esenciales para la transición energética.

En este contexto, la provincia de Salta ocupa un lugar central gracias al desarrollo del proyecto Rincón Lithium, ubicado en la Puna salteña, dentro del Triángulo del Litio, informaron oficialmente ayer.

Los fondos

Representa la inversión más grande para proyectos de litio proyectada en US$ 2.500 millones y la primera aprobada bajo el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

El proyecto Rincón Lithium contempla la construcción de una planta de carbonato de litio grado batería con una capacidad anual de 50.000 toneladas, con la primera producción plena prevista para 2028 y una vida útil estimada de 40 años, lo que garantiza previsibilidad a largo plazo.

Desarrollo minero

Los mandatarios destacaron que la prioridad de la gestión es asegurar que el desarrollo minero se traduzca en beneficio directo para la región tanto en la generación de empleos, desarrollo local, infraestructura y en el crecimiento de las comunidades. Asimismo se enfatizó en el respecto de la licencia social y una minería sustentable.

El encuentro fue un espacio de diálogo estratégico que consolida la coordinación institucional y el trabajo articulado con la industria, asegurando que las prioridades de desarrollo e infraestructura del NOA acompañen el crecimiento productivo del sector.

También fueron parte del encuentro el ministro de Minería de Catamarca, Marcelo Murúa, Barbara Fochtman, Managing Director de Lithium, Ignacio Costa, General Manager, Lithium Argentina, Paula Uribe directora Government Relations for Latín América y José Alioto, Government Relations Argentina.

El proyecto

Rincón Lithium proyecta la generación de hasta 3.000 puestos de trabajo en su fase de construcción y cientos de empleos permanentes durante su operación.

En cuanto a proveedores: Se subrayó el reciente convenio de colaboración con la Cámara de Proveedores de Empresas Mineras de Salta (Capemisa) y la subsidiaria Rincon Mining Pty Ltd, para garantizar la contratación de empresas y trabajadores locales.

Rio Tinto aplicará la tecnología de Extracción Directa de Litio (DLE), un método avanzado que minimiza el consumo de agua y la generación de residuos, promoviendo estándares elevados de gestión ambiental.