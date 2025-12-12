UNSa aprobó el Presupuesto 2026 antes del receso: un hito histórico tras 40 años

En una sesión trascendental para la vida institucional de la Universidad Nacional de Salta (UNSa), el Consejo Superior aprobó el jueves el Presupuesto 2026, lo que representa un hito histórico para la institución. Este es el primer presupuesto que la UNSa sanciona antes de finalizar el año calendario, algo que no ocurría en los últimos 40 años. La propuesta, presentada por el rector Miguel Nina, obtuvo un fuerte respaldo del cuerpo, con un solo voto negativo y tres abstenciones, lo que subraya el consenso mayoritario alcanzado en torno a las prioridades institucionales y la planificación financiera para el próximo año académico.

El rector, durante el tratamiento del proyecto, respondió con claridad y transparencia a todas las dudas de los consejeros, lo que contribuyó a generar un ambiente de confianza y a fortalecer el consenso. Acompañado por el Secretario Administrativo, quien detalló los lineamientos centrales del proyecto, el presupuesto para el 2026 se calcula en $69.329.276.127, los cuales se destinarán a financiar tanto los gastos corrientes como los de capital de la Universidad.

Este presupuesto, que prioriza áreas clave como el fortalecimiento académico, el bienestar estudiantil, y el impulso a la investigación y el desarrollo tecnológico, también contempla becas y apoyos a los estudiantes. La aprobación anticipada permitirá a la UNSa iniciar el 2026 con previsibilidad institucional, asegurando que todas las unidades académicas y áreas de gestión cuenten con los recursos necesarios para cumplir con su programación.

Tanto el rector Miguel Nina como la vicerrectora María Rita Martearena destacaron el valor institucional de la aprobación, subrayando que este consenso alcanzado "consolida un funcionamiento más eficiente, transparente y ordenado" en la vida universitaria. “Este proceso, que fue acompañado por todas las partes, sienta las bases para un mejor funcionamiento de la universidad en el futuro”, afirmó Nina.

Por su parte, los representantes estudiantiles también mostraron su apoyo al presupuesto. Elías Rachuan, representante estudiantil de la Facultad de Humanidades, explicó que el acompañamiento al presupuesto estuvo vinculado a la gestión responsable de los recursos disponibles. “Es importante entender que estamos gestionando con lo que tenemos. La prioridad es que los estudiantes puedan seguir cursando, que haya becas y que los docentes continúen trabajando en un contexto nacional difícil”, manifestó Rachuan.

En línea con estas reflexiones, Nancy Cardozo, decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, expresó su respaldo al presupuesto al señalar la necesidad de garantizar la continuidad académica y de asegurar que las condiciones de trabajo en su facultad no se vean afectadas por la situación económica compleja que atraviesa el país. “Este presupuesto permite mantener el nivel académico que nuestra facultad ha venido desarrollando y asegura su sostenibilidad a largo plazo”, agregó Cardozo.

Este acuerdo, alcanzado tras un extenso debate, es una muestra de la voluntad de trabajar en conjunto para asegurar que la UNSa mantenga su compromiso con la calidad educativa, el bienestar estudiantil y la innovación tecnológica en un contexto global cambiante y desafiante, según manifestaron.

Este paso histórico refuerza la previsibilidad para el 2026 y proyecta a la UNSa como una universidad que, a pesar de los desafíos externos, continúa fortaleciendo sus bases y manteniendo su rol fundamental en la formación de profesionales comprometidos con la sociedad salteña y con el país.