PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
22°
12 de Diciembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Incautación de marihuana
Estafa en Salta
expo moda cerrillos
UNSa
Desalojos
Entrevista a Sebastián Barrios
allanamientos en la afa
Homicidio en Cachi
Seguridad
Caso Marina Jiménez
Incautación de marihuana
Estafa en Salta
expo moda cerrillos
UNSa
Desalojos
Entrevista a Sebastián Barrios
allanamientos en la afa
Homicidio en Cachi
Seguridad
Caso Marina Jiménez

DÓLAR OFICIAL

$1465.00

DÓLAR BLUE

$1445.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Homicidio en Cachi

Cachi: la justicia deniega prisión domiciliaria a acusado del homicidio del kinesiólogo

La justicia salteña resolvió mantener en prisión preventiva a un hombre de 25 años, acusado de haber causado la muerte del kinesiólogo David Corimayo en un violento episodio ocurrido en mayo en Cachi. El imputado había solicitado ser beneficiado con arresto domiciliario, pero la jueza desestimó el pedido.
Viernes, 12 de diciembre de 2025 11:31
El kinesiólogo David Corimayo, de 42 años, fue asesinado a golpes tras una discusión de tránsito en Cachi. Sucedió en mayo pasado.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El crimen que conmocionó a la localidad de Cachi en mayo de este año sigue siendo un tema central de discusión en el ámbito judicial de la provincia. La víctima, David Corimayo, un kinesiólogo de 42 años, fue encontrado el pasado 2 de mayo dentro de su automóvil, en un estado de inconsciencia y con graves lesiones. A pesar de los esfuerzos médicos para salvar su vida, Corimayo falleció días después en el hospital San Bernardo de la ciudad de Salta.

Notas Relacionadas

El trágico suceso comenzó con una discusión de tránsito entre Corimayo y el acusado, un hombre de 25 años, quien tras el altercado habría atacado violentamente a la víctima. Según la investigación, el agresor interceptó a Corimayo en dos ocasiones en la vía pública: primero cuando se desplazaba en su vehículo y luego cuando lo agredió físicamente. Las lesiones sufridas por el kinesiólogo fueron críticas, incluyendo un politraumatismo craneoencefálico grave, que finalmente le causó la muerte.

En la jornada del jueves, se llevó a cabo una audiencia clave en el marco de la prisión preventiva del imputado. El fiscal penal 2, Gabriel González, presentó los avances de la investigación y argumentó en contra del pedido de la defensa, que solicitaba la revisión de la prisión preventiva para conceder al acusado el beneficio del arresto domiciliario.

La jueza de Garantías 8 del distrito Centro, Claudia Puertas, tras escuchar los alegatos de ambas partes, resolvió rechazar el pedido de la defensa y confirmar la prisión preventiva. De esta manera, el joven de 25 años continuará detenido mientras se desarrollan las investigaciones sobre el homicidio.

La causa sigue su curso y se espera que en las próximas semanas se den a conocer más detalles sobre el proceso judicial. Mientras tanto, la comunidad de Cachi y familiares de la víctima claman por justicia ante un caso que alteró la calma habitual de la zona.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD