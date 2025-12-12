PUBLICIDAD

Nacionales

El Gordo Dan, duro contra la posible candidatura de Dante Gebel: “No va funcionar”

El referente libertario se hizo eco de las versiones que apuntan a presentar a otro outsider para 2027.
Viernes, 12 de diciembre de 2025 16:34
El influencer libertario Daniel Parisini, conocido en las redes sociales como Gordo Dan', se mostró muy duro este viernes con el pastor Dante Gebel ante las versiones de una supuesta candidatura presidencial del referente evangelista.

“No va a funcionar esto porque es artificial e impuesto desde arriba con guita y poses impostadas. Muy antinatural. Exactamente lo contrario a Milei, que se hizo desde abajo, espontáneamente, construyendo un fenómeno popular genuino convalidado por la gente. No aprendieron nada”, expresó Dan desde su cuenta de X.

De esta manera el Gordo Dan salió a responder las versiones de un supuesto intento de Gebel de postularse en 2027 como contracara “outsider” de Milei, impulsado por algunos sectores sindicales que incluso integran la CGT.

