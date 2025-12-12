Cristina Kirchner reapareció con un posteo contra Milei y Bullrich salió al cruce

La expresidenta Cristina Kirchner reapareció este viernes con un mensaje en redes sociales en el que criticó con dureza la política económica del gobierno de Javier Milei, tras conocerse la inflación de noviembre informada por el INDEC.

“Ayer el INDEC de Milei y Lavagna dijo que la inflación del mes de noviembre de este año fue del 2,5%”, comenzó su posteo publicado en la red social X, en el que enumeró una serie de medidas del actual gobierno y puso en duda la sostenibilidad del rumbo económico.

La exmandataria sostuvo que la baja en el índice se da “después del ajuste más grande del que se tenga memoria sobre salarios, jubilaciones, obra pública y recursos de las provincias”, y mencionó también un “nuevo préstamo del FMI por 20 mil millones de dólares más”, “la ayuda de Trump” y al ministro Luis “Toto” Caputo “tomando más deuda en dólares”.

“¿En serio que todo marcha de acuerdo al plan?”, se preguntó la ex mandataria, quien desde hace varios meses no realizaba publicaciones políticas extensas en sus redes.

Además, comparó el dato de inflación actual con el que se registraba en noviembre de 2015, durante el final de su tercer mandato presidencial: “La inflación que ellos decían que había… ERA MÁS BAJA QUE LA DE MILEI… cuando no solo no le debíamos ni un dólar al Fondo, sino que además le habíamos pagado los préstamos que otros habían pedido y gastado…”.

La publicación también incluye una crítica a dirigentes de la oposición de aquel entonces, acompañada por una foto a la que alude irónicamente: “Los impresentables de siempre (mirá la foto y no hace falta ni que los nombre)”.

La exvicepresidenta reivindicó logros de su gestión, como “los salarios y las jubilaciones más altas de América Latina”, el plan Conectar Igualdad, el acceso a medicamentos y pensiones, y el desarrollo satelital, entre otros. “Para enumerarlas no nos alcanzan los caracteres de X… En fin…”, concluyó.

La respuesta de Patricia Bullrich

La senadora Patricia Bullrich (LLA) llamó “presidiaria” a la expresidenta Cristina Kirchner, quien había cuestionado el rumbo económico del Gobierno tras conocerse la inflación de noviembre, y le pidió que no opine.

“Señora presidiaria, tenga la decencia de no opinar de economía. Acá estamos trabajando para arreglar el desastre que dejó su último gobierno”, escribió Bullrich en su cuenta de X, en un mensaje que generó inmediata repercusión política y mediática.

Bullrich continuó: "Acá estamos trabajando para arreglar el desastre que dejó su último gobierno. Si mal no recuerda, en diciembre de 2023 solo la inflación mensual fue de 25%: prácticamente lo mismo que todo 2025. Y todo eso con una economía con precios congelados, dólar artificial, 27 tipos de cambio (Qatar, Coldplay, soja, blue, Steam), faltantes de nafta, electrodomésticos carísimos, pobreza y desempleo".

“En apenas dos años logramos romper ese esquema empobrecedor, ordenar la economía y ser mucho más libres que antes. Lo que leo no son críticas, presiento un poquito de miedo frente al rumbo correcto que estamos tomando. No se preocupe. Aproveche el tiempo que tiene para estudiar un poco más. Tal vez el Presidente pueda recomendarle uno o dos libros de economía”, cerró la ex ministra de Seguridad.