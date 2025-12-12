El nuevo avance de Euphoria que enloqueció a las redes sociales

HBO encendió la ansiedad de los fanáticos al publicar este viernes un nuevo adelanto que incluye las primeras escenas oficiales de la tercera temporada de Euphoria.

En el teaser, se ve a Rue Bennett (Zendaya) atravesando distintos espacios, como una carretera de tierra o una fiesta, mientras reflexiona en voz en off sobre el paso del tiempo y la distancia entre la vida adulta y sus años en la escuela.

El avance también muestra a personajes icónicos como Lexi (Maude Apatow), Maddy (Alexa Demie), Nate (Jacob Elordi), Cassie (Sydney Sweeney) y Jules (Hunter Schafer) en contextos completamente nuevos, dando a entender que la historia retomará la vida de cada uno varios años después de la secundaria.

Esta línea temporal, ya adelantada por el director Sam Levinson, abrirá el camino a nuevas tensiones, secretos y conflictos, incluyendo la confirmación de que Cassie y Nate siguen juntos y hasta comprometidos, así como un vistazo a los futuros más oscuros de Jules como “sugar baby” y de Maddy como madame de un club nocturno.

Tras años de espera y postergaciones ocasionadas por las huelgas de Hollywood, HBO confirmó que la tercera temporada de Euphoria se estrenará el 3 de abril de 2026. El fragmento del teaser dedicado a la serie destaca por su duración y por la intensidad emocional centrada en Rue, quien continúa luchando contra sus adicciones, marcando un regreso cargado de drama.