Leonel Chiarella, el nuevo presidente de la UCR: el más joven en 134 años de historia del partido

El intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, fue elegido este viernes presidente del Comité Nacional de la UCR, en un acto que lo consagró como el presidente más joven en los 134 años de historia del partido. Con apenas 36 años, Chiarella asumirá un rol clave en un momento crítico para la Unión Cívica Radical, que atraviesa una profunda crisis interna y fragmentación parlamentaria. Chiarella reemplazará a Martín Lousteau, quien lideró el partido hasta este cambio generacional.

La elección de Chiarella contó con el apoyo de varios gobernadores de la UCR, entre ellos Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Carlos Sadir (Jujuy) y Juan Pablo Valdés (Corrientes), así como de exmandatarios como Gustavo Valdés (Corrientes) y Gerardo Morales (Jujuy). También contó con el respaldo de Lousteau, líder de la corriente Evolución, y del presidente del Comité bonaerense, Maximiliano Abad. Este amplio apoyo muestra la apuesta del radicalismo por una renovación al frente del partido, con la figura de Chiarella como eje central.

El joven dirigente asume en un contexto de fractura dentro de la UCR. A pesar de las críticas internas, especialmente de los sectores de Mendoza y Chaco, que no estuvieron conformes con la decisión de Pullaro de imponer su liderazgo, Chiarella se presenta como la cara de la renovación. En su discurso de asunción, destacó la importancia de unir a un partido que históricamente ha sido parte fundamental de la política argentina. “La UCR gobierna 5 provincias, más de 500 intendentes y demostramos en todas nuestras gestiones la eficiencia y que, cuando no hay corrupción, los recursos alcanzan”, señaló con firmeza.

En su mensaje, Chiarella también se posicionó en contra de la polarización política, un fenómeno que divide al país desde hace años. “La grieta solo beneficia a los que forman parte de ella. Nosotros queremos decirle a la sociedad que hay otra forma de ejercer y practicar la política”, afirmó el nuevo presidente de la UCR, quien subrayó que su gestión se basará en los hechos y en el trabajo realizado por los gobernadores y los intendentes radicales.

Leonel Chiarella es reconocido por su exitosa gestión como intendente de Venado Tuerto, ciudad que gobierna desde 2019. Durante su mandato, implementó políticas enfocadas en la seguridad, la obra pública y la mejora fiscal, consolidando un liderazgo local que le permitió ser reelegido con el 83% de los votos en 2023. Su enfoque en la lucha contra el narcotráfico y el impulso a políticas públicas innovadoras le ha valido reconocimiento, tanto en su provincia como a nivel nacional.

La elección de Chiarella también marca el fin de una etapa para la UCR, que ha experimentado tensiones internas, especialmente tras las elecciones de octubre. Con el apoyo de sectores clave del partido, el nuevo presidente del Comité Nacional busca unificar las facciones internas y restablecer el liderazgo del radicalismo en el escenario político argentino. Su desafío será recuperar el protagonismo de una fuerza política que, según muchos, ha perdido relevancia en los últimos años.

Chiarella, un presidente de consenso y cambio

A pesar de las críticas y resistencias internas, Chiarella representa una figura de consenso para muchos sectores del radicalismo. Sin pertenecer a una facción específica, su liderazgo busca ser una solución para evitar luchas internas estériles y avanzar en una renovación que, según él, es necesaria para fortalecer la UCR de cara al futuro.