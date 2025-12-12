Aguaray: Demoran a hombre de 70 años por portación ilegítima de arma de fuego

La Ruta Nacional 34, arteria vital que atraviesa el norte de la provincia de Salta, fue el escenario de una detención que puso de relieve el valor de los operativos de seguridad preventivos. Alrededor del mediodía del jueves, en la intersección con la Ruta Provincial 54, un punto neurálgico que conecta con la frontera y zonas internas, efectivos de la Sección Narcocriminal de Tartagal realizaban un control vehicular de rutina que se intensificó en la región.

El procedimiento se focalizó en la fiscalización de los vehículos que transitan por la zona. Al detener la marcha de una moto, cuyo conductor era un hombre de 70 años, los oficiales procedieron a la requisa protocolar. Fue en este momento cuando descubrieron entre las prendas de vestir del conductor, un arma de fuego de puño, específicamente un revólver.

La tenencia del arma, que se encontraba cargada con seis cartuchos, no pudo ser justificada por el motociclista, quien carecía de la documentación legal que acredite su propiedad y la habilitación para su portación. Esta situación configuró de inmediato el delito de portación ilegítima de arma de fuego, un ilícito que genera preocupación en una zona con antecedentes de delitos complejos como el narcotráfico y el contrabando.

El hombre, cuya identidad no fue revelada de forma oficial, quedó demorado a disposición de la Justicia. Por su parte, tanto el revólver como los cartuchos fueron secuestrados por orden de las autoridades judiciales para la realización de las pericias pertinentes.

La intervención recayó en la Fiscalía Penal de Salvador Mazza, que actuó de turno para ordenar las medidas procesales pertinentes y determinar la situación legal del detenido.