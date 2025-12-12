Un intento de venta ilegal terminó con un demorado y el secuestro de herramientas

La mañana en Cerrillos se vio alterada por una inusual situación que puso en alerta a los vecinos del barrio 26 de Marzo y derivó en la demora de un sujeto por parte de la fuerza pública. Efectivos de la Sección Motorista de Emergencia Policial (SEMP) interceptaron a un hombre que transitaba por el sector intentando comercializar diversas herramientas de mano, pero sin poder ofrecer una explicación creíble sobre cómo las había conseguido.

El procedimiento se registró durante un patrullaje preventivo de rutina, una estrategia de seguridad que busca reducir la posibilidad de hechos delictivos al aumentar la presencia policial en zonas consideradas sensibles. Los motoristas detectaron la actitud sospechosa del joven, de 29 años, quien parecía apurado por desprenderse de los objetos que llevaba consigo, ofreciéndolos a transeúntes y residentes.

Al ser abordado por los uniformados y consultado sobre la procedencia de la mercadería, el hombre incurrió en contradicciones y no pudo exhibir ninguna factura o documento que acreditara su legítima tenencia. Este hecho motivó que los agentes procedieran a su identificación y demora preventiva, siguiendo el protocolo para el resguardo de elementos cuya situación legal es dudosa.

Las pinzas bajo la lupa judicial

El secuestro se focalizó en tres tenazas de metal, herramientas que, por sus características, suelen ser utilizadas en tareas domésticas o de construcción, pero que también pueden ser empleadas para forzar cerraduras o cortar alambres. La Policía de Salta puso los elementos incautados y al demorado a disposición de la Justicia.

La Fiscalía Penal de Cerrillos tomó intervención en el caso, y ahora la labor se centrará en dos aspectos clave: por un lado, determinar la verdadera identidad del detenido y su posible vinculación con otros hechos; y por otro, investigar si las tenazas de metal secuestradas son parte de algún robo o hurto denunciado en los últimos días en la localidad o en áreas cercanas del Valle de Lerma.