Un operativo sorpresa en la Ruta 50 deja al descubierto un cargamento de marihuana en un remis

Imagina que vas viajando tranquilo por la Ruta Nacional 50, sin pensar que en cualquier momento podrías quedar atrapado en un operativo sorpresa que podría cambiar tu destino. Esto fue lo que ocurrió el jueves por la tarde, cuando un control de rutina de la Policía Federal – Delegación Orán, terminó destapando una operación de narcotráfico que tenía como protagonista a un remis.

El vehículo, que se desplazaba por el tramo que conecta Orán con Aguas Blancas, llevaba cuatro pasajeros y parecía ser uno más entre los miles que transitan diariamente esta ruta clave del norte de la provincia. Sin embargo, tras un registro de sus pertenencias, la sorpresa fue mayúscula: 4 kilos de marihuana fueron hallados escondidos entre las mochilas y efectos personales.

El hallazgo inmediato dejó claro que algo más estaba en juego. En un abrir y cerrar de ojos, los cuatro hombres fueron detenidos y puestos a disposición de la Justicia federal. Aunque las autoridades aún no han revelado detalles sobre su destino final, las sospechas de que la droga tenía como objetivo alguna red de distribución en la región son altas.

Este operativo no solo habla de la eficacia de los controles en la zona, sino también de lo que sucede detrás de cada viaje, cada vehículo que recorre las rutas salteñas: una constante lucha contra el narcotráfico. Desde hace tiempo, la Ruta 50 se ha convertido en uno de los corredores más vigilados por las autoridades, debido a su potencial como ruta de transporte de drogas y otras sustancias ilegales hacia diferentes puntos del país.