Expo moda cerrillos: una celebración navideña para los sentidos

Cerrillos, un pintoresco valle salteño, se prepara para abrir sus puertas a la segunda edición de la Expo Moda Cerrillos bajo el título “Cerrillos se viste de Navidad”. Este evento, que se llevará a cabo en el corazón de este encantador distrito, ofrecerá una experiencia única, donde moda, arte, diseño y espíritu navideño se unen para deslumbrar a todos los asistentes.

Una experiencia única para diseñadores, emprendedores y artesanos

Este año, la Expo Moda se presenta como una plataforma de encuentro para diseñadores, emprendedores, artesanos y artistas locales. La feria ofrecerá la oportunidad de conocer lo mejor de la moda regional, con stands dedicados a productos exclusivos y un desfile de alta costura que promete ser el centro de la atención.

En diálogo con El Tribuno, Carolina Viltes, una de las organizadoras del evento, destacó la importancia de este espacio para dar visibilidad a los emprendedores locales y ofrecerles un lugar para compartir sus creaciones con la comunidad. “Queremos que la Expo sea una celebración de la creatividad y la sostenibilidad. Este año, además, sumamos actividades pensadas para toda la familia”, señaló Viltes.

Los interesados en participar pueden hacerlo de dos maneras: si tienes un stand en la feria de emprendedores, solo debes ponerte en contacto con los organizadores. Si lo que te interesa es ser parte del desfile, basta con comunicarte al número 3876367442 y detallar lo que deseas presentar. El costo de inscripción es de $20,000 y hay requisitos específicos para los diseñadores: se debe presentar al menos una prenda completa o colección de 10 prendas, dependiendo del tipo de participación.

Diversión familiar y espíritu navideño en cada rincón

Uno de los grandes atractivos de esta edición será el concurso familiar para crear el árbol de Navidad más original. A diferencia de los árboles tradicionales, este concurso busca promover la creatividad, el reciclaje y la sostenibilidad, invitando a las familias a construir su propio árbol con materiales ecológicos y reciclables.

Además, este año se ha incorporado un sector de decoración para el hogar, con artículos ideales para la temporada navideña, un aspecto que no estuvo presente en la edición anterior. El predio estará decorado con temática navideña, desde las luces hasta los adornos, para crear un ambiente festivo y cálido para todos los visitantes.

Fecha y horario

La Expo Moda Cerrillos se llevará a cabo este 20 y 21s de diciembre, y se espera una gran afluencia de público que, al igual que en la edición anterior, se volcará al evento tanto para adquirir productos como para disfrutar del show y las actividades propuestas.