El Bordo: Le robaron la plata que juntó para una silla de ruedas

Néstor Corregidor, una persona de 49 años con discapacidad motriz, quién toda su vida tuvo que valerse de una silla de ruedas para poder desplazarse, fue estafado en forma virtual con la sustracción de más de $600.000 que poseía en una billetera virtual de Tarjeta Naranja, los cuales fueron depositados por la comunidad durante una campaña solidaria lanzada para juntar fondos para la compra de una silla con motor eléctrico.

Néstor contó para su campaña con la valiosa colaboración de las docentes del Núcleo Educativo para Adultos José Hernández, Aula Satélite Nº 9, que funciona en el municipio de El Bordo en horario nocturno, escuela a la cual también asisten personas con discapacidad. La víctima de la estafa se encuentra cursando el nivel de Alfabetización, según sus maestras lo hace con total entusiasmo a pesar de las dificultades que tiene para llegar a la institución educativa haciendo girar las ruedas de su silla durante un largo trayecto desde su domicilio en barrio Minetti, incluso por calles que no son aptas para este tipo de movilidad.

"El esfuerzo que hace en forma diaria es mucho, su espalda se le está doblando y no cuenta con una buena alimentación, la silla que utiliza está en muy mal estado por lo que pensamos que una silla con motor eléctrico le facilitaría mucho la asistencia a clases" manifestó Adriana Tejerina, maestra de apoyo.

Durante la campaña se logró juntar la suma de $610.000, a lo que se debe sumar la venta de un bono contribución que aún no fue sorteado. El dinero estaba depositado en una cuenta de Tarjeta Naranja.

"Hace unos días me llamaron supuestamente desde Tarjeta Naranja para decirme que me podían ayudar a tramitar una tarjeta de crédito que yo había solicitado, me explicaron muchas cosas y me enviaron un número por WhatsApp con el logo de la empresa, yo debía reenviarles ese número para confirmar, yo no sé mucho sobre esto he hice lo que me pidieron, cuando terminamos de hablar, mi teléfono se reinició, al ingresar de nuevo a la cuenta ya estaba en cero, los llamé y me atendieron me dijeron que ya todo se iba a normalizar, después ya no me atendieron más", explicó Corregidor, quién pidió disculpas a las personas que le depositaron dinero. "Estoy muy apenado, creo que les fallé, no sé si seguirán confiando en mí".

A pesar de la pérdida, la docente Ariana Tejerina lo sigue alentando a continuar con el sueño de una silla nueva: "El costo de la silla es de dos millones y medio de pesos, teníamos muchas esperanzas porque no se imaginan el esfuerzo físico que Néstor debe realizar para llegar a sus clases. Estamos trabajando para recuperar algo del dinero pero queremos continuar con la campaña, con 2.500 personas que aporten solo $1.000 llegamos a nuestro objetivo. No queremos que Néstor baje los brazos, realmente la necesita" finalizó la docente conmovida.