Más de 3 millones de turistas dejaron más de $700 mil millones

Salta cerró 2025 con más de 3 millones de turistas y un impacto económico superior a $726 mil millones, según el Anuario de Gestión Turística presentado ayer por el Gobierno provincial. El informe, dado a conocer en un acto en el Mercado Artesanal, confirma un año de fuerte expansión para la actividad, con avances en conectividad, infraestructura, promoción y desarrollo de nuevos productos. La ministra de Turismo y Deportes, Manuela Arancibia, encabezó la presentación junto a referentes del sector privado, intendentes y autoridades provinciales.

Arancibia definió 2025 como "un año de enorme consolidación" para la provincia e indicó que el crecimiento turístico se sostiene sobre indicadores concretos. Destacó que Salta es hoy "el hub aéreo del Norte", la jurisdicción con mayor capacidad de alojamiento y el destino más elegido de la región.

El anuario detalla un año histórico en conectividad aérea, con más de diez rutas nacionales regulares y conexiones internacionales con Santiago de Chile, Lima, Santa Cruz de la Sierra y Panamá. Además, se anunció la nueva ruta Salta–Florianópolis, que comenzará a operar en enero de 2026. La ampliación del aeropuerto Martín Miguel de Güemes —que duplicará su superficie— también figura entre los hitos del año.

En paralelo, la provincia consolidó nuevos productos turísticos, como el astroturismo y el geoturismo; actualizó la Ruta del Vino, que sumó 40 emprendimientos; y fortaleció el registro y fiscalización de prestadores, con acciones para impulsar la formalización del sector.

La estrategia de promoción tuvo un rol clave, con campañas nacionales e internacionales, misiones comerciales y acciones conjuntas con el sector privado. La marca Re Salta sostuvo la presencia en mercados estratégicos y continuará durante el verano. Por su desempeño, la provincia volvió a recibir el Premio Bitácora de Oro al destino mejor promocionado del país.

El presidente de la Cámara de Turismo, Facundo Assaf, destacó que el anuario "refleja un año de muchísimo trabajo conjunto" y remarcó que la articulación público–privada "es el motor que sostiene al turismo salteño".

Los principales atractivos también registraron números ascendentes: el Tren a las Nubes superó los 150.000 pasajeros; los Parques Urbanos, 1,3 millones de visitas; el Teleférico San Bernardo, 400.000 ascensos; y el Centro de Convenciones, un incremento sostenido en eventos nacionales e internacionales. El Hotel Termas tuvo un año de crecimiento, con obras, equipamiento y mejoras en la calidad del servicio.

El documento incorpora avances en formación, calidad, obras estratégicas, inversiones privadas y el uso de analítica Big Data, que posiciona a Salta como la primera provincia del país en aplicar tecnología B2B para la toma de decisiones turísticas. También se destacó el Fondo de Emprendedores Turísticos, que recibió más de 400 proyectos y seleccionó 42 iniciativas para financiamiento y asistencia técnica.