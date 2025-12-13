Nuevas fotos de Trump con mujeres en el caso Epstein

El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de EEUU, compuesto por legisladores demócratas, publicó ayer 19 fotos obtenidas del patrimonio del fallecido delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein. Las imágenes, que forman parte de un conjunto de 95.000 entregadas al comité, muestran a figuras prominentes como el presidente Donald Trump y el expresidente Bill Clinton, aunque los legisladores aclaran que las fotos no implican a los retratados en los crímenes de Epstein.

Las fotos también muestran al exsecretario del Tesoro Larry Summers, al multimillonario Bill Gates, el cineasta Woody Allen y a Andrew Mountbatten-Windsor (el expríncipe Andrés). Algunas fueron enviadas a Epstein, mientras que otras fueron tomadas por él. Hasta ahora, el comité ha revisado 25.000 de las 95.000 imágenes recibidas.

La publicación se produce una semana antes de la fecha límite para que la administración Trump publique los archivos de Epstein que tiene en su poder. Robert García, demócrata y presidente del panel, aseguró que el comité está comprometido con la transparencia y que divulgarán toda la información recibida. También destacó que algunas de las fotos aún no publicadas son "perturbadoras".

Sin embargo, la divulgación ha generado controversia. Un portavoz republicano del Comité criticó la publicación selectiva, acusando a los demócratas de intentar crear una "narrativa falsa" sobre el presidente Trump. En línea con estas críticas, la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, señaló que los demócratas están utilizando fotos tomadas de manera selectiva para avergonzar al presidente.

El Congreso de EEUU aprobó en noviembre una ley para hacer públicos los archivos relacionados con el caso Esptein que no estén clasificados. La norma, que Trump ratificó, da un plazo máximo de 30 días al Departamento de Justicia para hacer públicos los documentos.

Entre las imágenes publicadas, algunas muestran a Trump y Clinton, aunque sin contexto.

Trump ha reconocido que conoció a Epstein en los años 90 y principios de los 2000, pero afirmó haber cortado vínculos con él hace años. Clinton también aparece en una foto con Epstein y otras personas.

A pesar de las críticas de los republicanos, los demócratas insisten en que su intención es garantizar la transparencia y mantener la presión sobre los vinculados al caso Epstein.