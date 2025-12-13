El Ballet Salta emitió un comunicado tras la condena contra su directora Marina Jiménez por abuso sexual a su nieto

El Ballet Salta emitió un comunicado oficial luego de que se conociera la sentencia judicial que condenó a su directora, Marina Jiménez, a 10 años de prisión por abuso sexual en contra de su nieto. A través de un texto firmado por la Dirección Artística, la institución expresó su postura frente a la situación y reiteró su compromiso con la transparencia y el respeto hacia el marco legal.

El Ballet Salta explicó que la sentencia aún no es firme, ya que se encuentra en proceso de apelación, y que, por lo tanto, Jiménez continúa eximida de prisión mientras se resuelven los recursos legales correspondientes. "Es importante aclarar que, conforme a la legislación vigente, esta sentencia no se encuentra firme, estando a la espera de los fundamentos correspondientes", indicó el comunicado.

A pesar de la controversia que ha desatado la noticia, el Ballet Salta reafirmó su respeto por el funcionamiento de la Justicia y destacó su compromiso con la transparencia, sin hacer comentarios sobre el veredicto o aspectos vinculados al proceso judicial en curso. Además, se comprometió a seguir adelante con sus actividades culturales, adaptándose a las circunstancias y respetando los procedimientos legales establecidos.

El comunicado concluyó con un agradecimiento a los medios de comunicación por su tratamiento respetuoso del tema y reiteró que cualquier información institucional que se difunda lo será exclusivamente a través de los canales oficiales del Ballet Salta.