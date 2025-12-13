Expo Ciudad 2025: ¡Más de 700 participantes y actividades para toda la familia en el Centro de Convenciones!

La tercera edición de Expo Ciudad abrió sus puertas en el Centro de Convenciones de Limache, donde se reunirán más de 700 participantes, entre emprendedores, empresas y propuestas turísticas. El evento estará abierto hoy y mañana, de 11 hasta la medianoche, y busca consolidarse como la feria más grande del NOA, destacando el potencial económico de Salta y apoyando a los emprendedores locales.

Agustina Agolio, secretaria de Turismo, Deportes y Cultura, destacó la renovación de esta edición, que trae consigo una amplia oferta para toda la familia. “Queremos darle un impulso a los emprendedores, que puedan visibilizar sus marcas y vender lo que hacen. Esta feria representa lo mejor de nuestra provincia”, afirmó en diálogo con Radio Salta.

Qué esperar de la expo

Los visitantes podrán recorrer más de 170 stands, con productos que van desde automotrices hasta artículos elaborados en la Fábrica Municipal como marroquinería, panadería, tapicería e instrumentos musicales.

Marcelo, de BODY Argentina y Pacific Import, compartió con entusiasmo: “Estamos ofreciendo productos muy variados, desde equipos de gimnasio hasta mochilas y bicicletas. Expo Ciudad es la oportunidad ideal para mostrar lo que hacemos y conectarnos con más salteños”.

Además, la Expo contará con una amplia oferta gastronómica, un patio de comida ampliado, y un sunset con música que se llevará a cabo durante la tarde. También se ofrecerán shows en vivo, con presentaciones de folclore y cumbia, que llenarán de energía el ambiente durante todo el día. La feria también contará con actividades para niños a partir de las 17 horas, como juegos y espectáculos en vivo.

Habrá un espacio de "El Mercado en tu Barrio", donde los clientes podrán adelantar sus compras navideñas con precios accesibles, Araceli, explicó: “Tenemos una variedad impresionante, desde quesos, salames hasta frutas y verduras frescas. Estamos aquí para ofrecer lo mejor de la región a precios accesibles para todos”.

Además de las actividades comerciales, Expo Ciudad incluye un sector para adopciones de animales a cargo de la perrera municipal.

Todos los medios de pago y facilidad de acceso

La Expo estará disponible hasta la medianoche, y para facilitar las compras, los asistentes podrán pagar con efectivo, tarjetas de crédito y débito, y realizar transferencias bancarias.

El ingreso peatonal será por la Avenida Paraguay, mientras que el estacionamiento, a cargo de la Escuela Agrícola, tendrá un costo de $1.200 y estará ubicado sobre la Avenida del Carnaval.

Un evento para disfrutar en familia

La Expo Ciudad espera recibir una gran afluencia de visitantes, similar a la edición anterior, que convocó a más de 400.000 personas. “Es un lugar de encuentro para disfrutar con amigos o en familia. El año pasado todos los emprendedores vendieron, y eso es lo más importante para nosotros", afirmó Agolio.

La cita continúa hasta la medianoche del sábado y domingo, con un horario extendido desde las 9 de la mañana