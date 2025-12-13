PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
29°
13 de Diciembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

La Liga
Hector Alterio
Hollywood
Israel
Selección Argentina
quesos
Flamengo
Chile
Lionel Messi
Embarcación
La Liga
Hector Alterio
Hollywood
Israel
Selección Argentina
quesos
Flamengo
Chile
Lionel Messi
Embarcación

DÓLAR OFICIAL

$1465.00

DÓLAR BLUE

$1445.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Internacionales

Ejército israelí ataca a supuesto alto mando de Hamas en ciudad de Gaza

El ataque con un dron causó la muerte de cuatro personas e hirió a varias más.
Sabado, 13 de diciembre de 2025 16:20
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El ejército israelí informó haber llevado a cabo un ataque dirigido contra un alto mando miliciano de Hamas en la ciudad de Gaza. La operación fue coordinada con el servicio de seguridad Shin Bet, según un comunicado de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

La televisión estatal israelí, Kan TV, identificó al probable objetivo, presuntamente muerto en el ataque, como Ra'ad Sa'ad, figura fundadora de las Brigadas Al-Qassam (el ala armada de Hamas) y jefe del cuartel general de producción, clave en la fabricación interna de cohetes, misiles y armamento antitanque. Israel había intentado sin éxito eliminar a Sa'ad en ocasiones anteriores.

Fuentes médicas palestinas y testigos oculares confirmaron que un dron israelí atacó un vehículo que circulaba cerca del cruce de Nabulsi, en la calle Rashid, en el oeste de la ciudad de Gaza. El ataque causó la muerte de cuatro personas e hirió a varias más.

Una fuente de Hamas, bajo condición de anonimato, señaló que el objetivo principal dentro del vehículo era, efectivamente, un alto mando miliciano.

Paralelamente, las FDI reportaron la identificación de dos "milicianos" que cruzaron la denominada "línea amarilla" —la zona del enclave palestino de la que las tropas israelíes no se han retirado—, logrando neutralizar a uno de ellos el viernes.

La agencia oficial de noticias palestina WAFA también informó que Muhammad Sabri Al-Adham, un palestino de 19 años, fue asesinado por disparos del ejército israelí esta mañana en Jabalia, en el norte de Gaza.

La ofensiva se produce a pesar del reciente alto al fuego acordado entre Israel y Hamas que entró en vigor en octubre. Según las autoridades sanitarias gazatíes, desde el inicio de la tregua, Israel ha continuado sus ataques en Gaza, que han resultado en la muerte de más de 380 personas y más de 1.000 heridos. 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD