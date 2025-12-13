La Selección argentina evalúa un amistoso en la previa de la Finalissima

La Selección argentina podría enfrentar a Senegal en marzo de 2026, como parte de su preparación para la Finalissima ante España, luego de que la Federación Senegalesa de Fútbol informara que existen gestiones avanzadas para disputar un amistoso internacional previo al duelo entre los campeones de la Copa América y la Eurocopa.

El posible encuentro se enmarca dentro de la planificación del cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni, que apunta a llegar con ritmo competitivo y exigencia internacional al choque ante el seleccionado español, vencedor de la Eurocopa 2024. Si bien aún restan definiciones oficiales sobre sede y fecha exacta, el partido ante Senegal aparece como una prueba de jerarquía.

El combinado africano es uno de los equipos más fuertes del continente y suele ser protagonista en torneos internacionales, con una identidad marcada por la intensidad física y el orden táctico. Además, cuenta con futbolistas que se desempeñan en las principales ligas europeas, lo que lo convierte en un rival de riesgo para cualquier selección.

La Finalissima volverá a enfrentar a los campeones de la Copa América y la Eurocopa, títulos que en la última edición quedaron en manos de Argentina y España, respectivamente. El cruce entre sudamericanos y europeos genera una gran expectativa y reedita un enfrentamiento de alto impacto entre dos selecciones que atraviesan procesos consolidados.

Desde la AFA, por el momento, no hubo confirmaciones oficiales, aunque la intención es sumar compromisos de alto nivel en la previa del encuentro. Mientras tanto, el posible amistoso ante Senegal comienza a tomar forma como un paso clave en la preparación de la Albiceleste.