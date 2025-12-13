ESTUDIANTES LE GANÓ A RACING POR PENALES Y ES EL CAMPEÓN DEL TORNEO CLAUSURA

Estudiantes de La Plata se consagró campeón del Torneo Clausura luego de superar a Racing Club en una final electrizante que se definió por penales 5-4, tras haber igualado 1-1 en el tiempo reglamentario y el alargue, en el Estadio Único Madre de Ciudades de esta capital.

En el partido que tuvo la cobertura de la Agencia Noticias Argentinas, abrió el marcador Adrián Martínez a los 35 minutos del segundo tiempo, mientras que Guido Carrillo lo igualó a los 48. A su vez, en los penales, el remate definitivo lo erró Franco Pardo para la “Academia”.

¡CARRILLO ANOTA EL 1-1 DE ESTUDIANTES ANTE RACING SOBRE EL FINAL

¡GOLAZO DE MARAVILLA MARTÍNEZ PARA QUE RACING SE PONGA 1-0 SOBRE ESTUDIANTES!

Gracias a este nuevo título, el equipo platense se clasificó para disputar la Copa Libertadores del año próximo.

El partido fue intenso y parejo desde el inicio. Racing avisó primero con intentos de Duván Vergara y Juan Nardoni, mientras que Estudiantes respondió con aproximaciones de Tiago Palacios y Guido Carrillo, bien contenidas por Facundo Cambeses. El primer tiempo terminó sin goles, pero con chances repartidas y un desarrollo friccionado, marcado por varias infracciones y amonestaciones.

En el complemento, el trámite se mantuvo abierto y con alternativas, Estudiantes mantuvo la iniciativa pero de a poco fue bajando el ritmo.

A los 35 minutos del segundo tiempo, Adrián “Maravilla” Martínez aprovechó un descuido defensivo y definió con gran calidad ante la salida de Fernando Muslera para poner en ventaja a Racing. Sin embargo, cuando el título parecía inclinarse para el lado de Racing, llegó la reacción de Estudiantes: en el descuento Carrillo igualó el encuentro de cabeza tras un tiro libre, forzando el tiempo extra.

Y en el alargue el cansancio fue protagonista. Ambos equipos intentaron, pero sin claridad, aunque Racing estuvo cerca con un cabezazo de Martínez, que obligó a una gran intervención de Muslera. Sin más emociones, la final se definió desde los doce pasos.

En la tanda, Estudiantes mostró mayor eficacia y temple. Convirtieron José Sosa, Lucas Alario, Joaquín Tobio Burgos, Eric Meza y Facundo Rodríguez, mientras que Racing falló dos ejecuciones clave: Gastón Martirena y Franco Pardo no pudieron vencer a Muslera, quien se erigió como figura decisiva.

De esta manera, Estudiantes se impuso en la definición y se consagró campeón del Torneo Clausura, coronando una final inolvidable y sumando una nueva estrella a su historia, en una noche que quedará grabada como una de las más emotivas del fútbol argentino reciente, luego de ser el club que fue contra Claudio Tapia y la AFA.

Esta es la síntesis:

Racing 1 (4) – Estudiantes 1 (5).

Estadio: Madre de Ciudades, Santiago del Estero.

Árbitro: Nicolás Ramírez.

VAR: Hector Paletta.

Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián Martínez, Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.

Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Leandro González Pirez, Santiago Núñez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacíbar, Ezequiel Piovi; Tiago Palacios, Cristian Medina, Edwuin Cetré; Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.

Goles en el segundo tiempo: 35m Adrián Martínez (RC), 48m Guido Carrillo (E).

Cambios en el segundo tiempo: 28m Joaquín Tobio Burgos por Tiago Palacios (E), 29m Tomás Conechny por Santiago Solari (RC), Adrián Fernández por Agustín Almendra (RC), 38m Lucas Alario por Ezequiel Piovi (E), Eric Meza por Román Gómez (E), 41m Gastón Martirena por Facundo Mura (RC), Franco Pardo por Duván Vergara (RC), 44m José Sosa por Cristian Medina (E), Gastón Benedetti por Santiago Arzamendia (E).

Cambios en el primer tiempo extra: 5m Santiago Núñez por Facundo Rodríguez (E), 10m Bruno Zuculini por Juan Nardoni (RC).

Cambio en el segundo tiempo extra: 14m Luciano Vietto por Tomás Conechny (RC)

Penales de Estudiantes Convertidos: José Sosa, Lucas Alario, Joaquín Tobio Burgos, Eric Meza, Facundo Rodríguez.

Penales de Estudiantes errados: Edwin Cetré.

Penales de Racing Convertidos: Adrián Martínez, Luciano Vietto, Agustín García Basso, Santiago Sosa.

Penales de Racing errados: Gastón Martirena, Franco Pardo.

MINUTO A MINUTOS RACING VS ESTUDIANTES

LAS FORMACIONES RACING VS ESTUDIANTES

LAS ESTADÍSTICAS RACING VS ESTUDIANTES