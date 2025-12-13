Walter Neil Bühler: "La reforma laboral no cambiará la economía, pero sí la vida de los trabajadores"

- Doctor Bühler, ¿cuáles son los aspectos más relevantes de la reforma laboral propuesta por el gobierno?

La reforma que ingresó al Congreso tiene 197 artículos, lo que equivale a más de la mitad de los artículos de la actual Ley de Contratos de Trabajo. Sin embargo, considero que muchos de estos artículos son redundantes o no traen cambios significativos. El gobierno ha logrado instalar la idea de que esta reforma transformará todo, pero la experiencia mundial, como la de Brasil o España, demuestra que reformas laborales drásticas no suelen tener el impacto esperado en la economía.

- ¿Cómo afectaría la reforma a sectores específicos como el periodismo en Salta?

Uno de los temas más mencionados es la posible caída de convenios colectivos, como el Estatuto del Periodista. Sin embargo, este es un convenio colectivo específico, diferente de otros acuerdos laborales, y si bien algunos de esos convenios pueden verse afectados, el impacto real dependerá de las interpretaciones jurídicas que se den a cada caso.

- El proyecto propone la creación de un fondo de asistencia laboral para pagar indemnizaciones. ¿Qué opina sobre esta propuesta?

Este es uno de los aspectos más controvertidos de la reforma. El fondo de asistencia laboral tiene el objetivo de cubrir las indemnizaciones de los trabajadores, pero se trata de una medida que podría resultar peligrosa. Los empleadores tendrían que contribuir con un porcentaje de las cargas sociales, pero la gran pregunta es: ¿cómo se administrará ese dinero? ¿Quién controlará el fondo? Hay muchos vacíos y la posibilidad de fraude es real. Además, no se explica bien cómo se garantizará la estabilidad del dinero destinado al fondo, lo que podría generar pérdidas para los trabajadores a largo plazo.

- En cuanto a las indemnizaciones, ¿habrá cambios significativos?

No, en principio las indemnizaciones no se modificarán sustancialmente. Se ha hablado de una nueva forma de calcularlas, pero en términos prácticos, lo único que cambia es la proporción del aguinaldo en la indemnización. Esto podría representar una disminución del 7 u 8%, pero no es un cambio significativo en comparación con otros aspectos de la reforma. Hace una semana gané un juicio para un trabajador que tenía una deuda salarial desde 2019. Se trataba de dos millones de pesos en ese momento, y si actualizamos esa cifra con la tasa activa del Banco Nación, el monto debería haberse actualizado a unos ocho millones de pesos. Sin embargo, si utilizamos el índice actual que está aplicando el gobierno, el monto se dispara a treinta millones de pesos. Lo curioso es que, con la tasa activa que se aplica en Salta, el trabajador terminará cobrando apenas ocho millones. Este es un claro ejemplo de cómo la reforma no solo no beneficia a los trabajadores, sino que genera una distorsión en los montos a recibir.

- ¿Qué implicancias tendría la reforma en la relación entre empresarios y trabajadores?

La reforma no facilita la creación de empleo como algunos sostienen. Si no hay crecimiento económico, no se generarán más puestos de trabajo. Además, la idea de un salario dinámico o el banco de horas, que parecen ser aspectos clave de la reforma, en realidad son superficiales y no abordan el verdadero problema: la falta de crecimiento económico y la alta carga impositiva. En este contexto, las medidas propuestas por la reforma no cambiarán la realidad laboral del país.

- Finalmente, ¿qué piensa del posible impacto de la reforma en las obras sociales y el sistema de salud?

El proyecto también afecta el 1% de las obras sociales, lo que podría comprometer la calidad de los servicios de salud. Si las obras sociales no pueden brindar un servicio adecuado, la carga recaerá sobre el Estado. Es un tema grave porque el sistema público de salud ya está colapsado, y la reforma no parece tener en cuenta estas consecuencias.

- ¿Cree que esta reforma pasará en el Congreso?

A pesar de que la intención del gobierno es aprobarla a fin de año, hay muchas dudas y objeciones, tanto desde el ámbito legal como económico. Mi esperanza es que no avance, ya que la reforma, tal como está, no parece ser una solución viable para los problemas laborales y económicos de Argentina.