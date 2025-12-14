Cambios en el Gabinete: el desafío de gestionar en crisis

Este lunes por la tarde asumirán los nuevos funcionarios del equipo del gobernador Gustavo Sáenz. No serán muchos los cambios, pero el objetivo será darle mayor agilidad a una gestión que tendrá como principal desafío seguir administrando en un contexto de crisis económica.

Tras la modificación de la Ley de Ministerios, Sergio Camacho asumirá la flamante Jefatura de Gabinete. En esta nueva estructura, Camacho absorberá el Ministerio de Infraestructura y la Coordinación de Enlace y Relaciones Políticas, dos áreas que ya venía conduciendo. El nombramiento es leído como un reconocimiento a su trabajo, ya que acompaña a Sáenz desde el inicio de la primera gestión, en 2019. Hasta ahora, el nuevo jefe de Gabinete cumplía un rol central como gestor y articulador político, y desde ahora será el encargado de coordinar y organizar el trabajo de todos los ministros.

Producción

Una de las novedades que llamó la atención semanas atrás fue la salida de Martín de los Ríos del Ministerio de Producción. A partir de ese momento comenzaron a circular distintos nombres, con perfiles diversos. Finalmente, quien asumirá al frente del ahora Ministerio de Producción y Minería será Ignacio Lupión, hasta ahora titular de Salta Forestal.

La nueva ley de Ministerios de la provincia establece que se achicará el número de secretarías: pasarán de 48 a 30. hay que ver cómo se da esa reestructuración en el Gobierno.

Lupión fue presidente de la Sociedad Rural de Salta y mantiene una fuerte llegada a los sectores agropecuarios y ganaderos de la provincia. Según pudo saber El Tribuno a través de allegados al nuevo ministro, su gestión tendrá como ejes "brindar un fuerte acompañamiento al sector agropecuario y, en especial, a los pequeños productores". En paralelo, también se enfocará en el área minera. "Va a trabajar intensamente para atraer inversores a la provincia", señalaron desde su entorno.

Minería

Con varios proyectos mineros ya en producción y otros en distintas etapas de construcción y exploración, se producirá un cambio en la conducción de la Secretaría de Minería. Gustavo Carrizo asumirá al frente de esa área en reemplazo de Romina Sassarini. Carrizo finalizó recientemente su mandato como senador por Capital y anteriormente estuvo al frente del Instituto Provincial de la Vivienda, donde se destacó por la gestión de fondos destinados a la construcción de viviendas.

Gobierno

Ignacio Jarsún asumirá como ministro de Gobierno y Justicia, en reemplazo de Ricardo Villada. Jarsún se desempeña actualmente como presidente de Aguas del Norte y, según trascendió, continuará al frente de la empresa, por lo que tendrá doble función. Con su llegada a la cartera política, el Gobierno busca imprimirle un perfil más joven, con una figura que tiene buen manejo de redes sociales y que, además, en los últimos años consolidó un vínculo fluido con los intendentes de la provincia.

Justicia y Gobierno

El senador por Rosario de la Frontera, Javier Mónico, quien pidió licencia en la Cámara alta, asumirá al frente de la Secretaría de Justicia. Allí reemplazará a Soraya Dipp.

Otra de las funcionarias que asumirá el lunes de Oriana Nevora, una dirigente del departamento San Martín que salió de las filas del PRO. Nevora llegará a la secretaría de Gobierno, en reemplazo de Paula Benavides.