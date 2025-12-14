"Manudo" Guzmán, jefe del cartel de Acambuco, rechazó un abreviado

El narco salteño René "Manudo" Guzmán, señalado como supuesto jefe del denominado cartel de Acambuco, rechazó en Rosario, Santa Fe, un acuerdo de juicio abreviado que contemplaba una pena unificada de 18 años de prisión.

En la misma audiencia, el camionero santiagueño Emanuel Vizcarra, acusado de haber transportado 427 kilos de cocaína hacia Rosario, también rechazó una condena tentativa de 8 años de prisión, en línea con la postura adoptada por Guzmán.

Tras negarse a aceptar las propuestas formuladas por la Justicia federal, ambos imputados dejaron el camino allanado para que la causa se dirima en un juicio oral y público, cuyas audiencias están previstas para el año 2026.

Según trascendió, la estrategia adoptada por los dos detenidos —acusados de traficar cocaína en grandes volúmenes— responde a las indicaciones de sus respectivas defensas, que confían en poder demostrar que los verdaderos propietarios de la droga no son los imputados. Vizcarra, chofer de camiones, fue detenido con los 427 kilos de estupefaciente, uno de los mayores cargamentos incautados en la región.

Ese fue el eje central de la audiencia preliminar, que contó con la intervención del fiscal federal Federico Reynares Solari.

La banda investigada estaría integrada por casi una veintena de personas detenidas. El denominador común de la audiencia fue la evaluación de posibles juicios abreviados, que por el momento quedaron descartados, al menos para las defensas del santiagueño Vizcarra y del salteño Guzmán, según se indicó en ámbitos judiciales de Rosario.

Vizcarra es defendido por las abogadas Claudia Paz y Mabel Navarro, mientras que "Manudo" Guzmán cuenta con la asistencia del abogado Adolfo Suárez, quien también representa a Nelson René Garzón, señalado como lugarteniente del presunto jefe narco.

De acuerdo con la investigación, los 427 kilos de cocaína fueron interceptados por Gendarmería Nacional el 18 de marzo de 2023, sobre la autopista Rosario–Buenos Aires, a la altura del peaje de General Lagos.

Para la Justicia santafesina, Vizcarra conducía un camión cargado con 35.000 kilos de porotos, dentro de los cuales se encontraba oculta la droga, con destino al Mercado Central.

El procedimiento se inició cuando un perro antinarcóticos de Gendarmería detectó la presencia del estupefaciente entre la carga. Tras requisar el vehículo en el peaje de General Lagos, los efectivos secuestraron los 427 kilos de cocaína, valuados en más de dos millones de dólares, como mínimo.

Pese al hermetismo, trascendió que las partes participaron de una audiencia virtual, en la que la Fiscalía habría ofrecido distintos acuerdos de juicio abreviado. En el caso de René "Manudo" Guzmán, se habría propuesto una condena de 12 años, más la unificación con los 6 años que ya cumple por una causa tramitada en Santiago del Estero.

Cabe recordar que Guzmán fue detenido en el departamento Copo, tras enfrentarse a tiros con efectivos de Gendarmería. El hecho ocurrió el 7 de abril de 2023, en el cruce de las rutas provinciales 46 y 2, en el paraje Cruz Bajada, a pocos kilómetros del límite con Salta. En 2025, el Tribunal Oral Federal lo condenó a seis años de prisión por ese episodio.

Tras resultar herido de bala, su esposa —embarazada en ese momento— se trasladó a Santiago del Estero, donde nació el hijo de Guzmán.

Antes de que se celebrara el juicio contra el narco salteño, su esposa fue asesinada de tres disparos cerca de Yacuiba, Bolivia. En el mismo ataque, el hijo de la pareja resultó herido en un pie. El hecho fue interpretado como un mensaje mafioso, en el marco de un atentado perpetrado por sicarios en una vivienda particular donde la mujer se alojaba.