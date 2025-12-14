Ovejero sobre las dos vacantes: "La Corte puede seguir igual"

La Corte de Justicia de Salta transita el cierre del año con dos vacantes nuevas por la jubilación de los jueces Guillermo Catalano y Ernesto Samsón, una situación que marcará el inicio de 2026 con una integración reducida del máximo tribunal provincial. Pese a ello, la presidenta de la Corte, Teresa Ovejero, aseguró que el cuerpo puede seguir funcionando con normalidad mientras se completa el proceso institucional para la designación de los reemplazantes.

En diálogo con Radio Salta, Ovejero explicó que la Corte trabaja organizada en cuatro salas, y que la salida de ambos magistrados, que se desempeñaban en salas distintas, permitió que cada una continúe operando con tres integrantes, número suficiente para dictar sentencias. "Si hubiera disidencias, se integrará la sala, pero el funcionamiento está garantizado", señaló. En paralelo, indicó que ahora resta que el Poder Ejecutivo avance con las nominaciones y que el Senado complete el trámite de acuerdo, un proceso que puede demandar entre un mes y medio y dos meses, según los tiempos legislativos.

Con ese escenario institucional como telón de fondo, la presidenta de la Corte trazó un panorama del año judicial, al que definió como un período de profundos cambios estructurales. Destacó que el Poder Judicial atraviesa una transformación orientada a acortar los tiempos de respuesta, flexibilizar esquemas tradicionales y avanzar hacia un modelo basado en oficinas judiciales, colegios de jueces, audiencias grabadas y virtuales, notificaciones electrónicas y el uso generalizado del expediente digital.

Ovejero remarcó que estos cambios exigen una fuerte apuesta a la capacitación, tanto de magistrados como de funcionarios y empleados judiciales, especialmente tras la aprobación del nuevo Código Procesal Penal, que introduce modificaciones sustanciales en la dinámica de los procesos. "La modernización no es solo tecnológica, también es cultural y procesal", afirmó.

"Estamos trabajando mucho poniendo el acento en tratar de acortar los tiempos de la justicia"

Uno de los ejes más sensibles de esta etapa es la incorporación de la inteligencia artificial. La titular de la Corte explicó que Salta trabaja de manera articulada con otros poderes judiciales del país a través de la JuFeJus y del Instituto Federal de Tecnología, con el objetivo de compartir desarrollos y fijar criterios comunes. No obstante, advirtió sobre la necesidad de establecer límites claros: recordó el caso de un fallo anulado por uso indebido de IA y subrayó que "la revisión humana y la decisión judicial son irremplazables".

Finalmente, Ovejero reconoció la presión social creciente sobre el sistema judicial, especialmente en un contexto de conflictividad y fin de año. "La demanda es enorme y la sentimos todos los días", sostuvo, y concluyó con un mensaje a la sociedad: "Somos conscientes de ese reclamo y estamos trabajando para dar respuestas más rápidas y eficientes, porque la Justicia es un pilar de la paz social".