Formación minera con foco en la empleabilidad y la práctica en campo

Una nueva propuesta de formación especializada en minería fue presentada en Salta con el objetivo de fortalecer la capacitación técnica y mejorar el perfil profesional de quienes buscan insertarse o desarrollarse en uno de los sectores estratégicos de la economía regional y nacional.

La iniciativa es impulsada por la consultora Viosomos, que lanzó una grilla integral de cursos orientados tanto a estudiantes y profesionales como al público en general interesado en la actividad minera. La oferta incluye Introducción a la Minería, Minería de Litio, Minería de Cobre y Metales Asociados, Operación y Mantenimiento en Plantas Mineras, Logística y Gestión Minera, Perforación Minera y Técnicas en Laboratorio Minero. A estos contenidos se suman capacitaciones en Ciencias de Datos aplicadas a la minería, en niveles básico–intermedio y avanzado, una competencia cada vez más demandada por la industria.

El programa combina instancias teóricas con experiencias prácticas, buscando acercar a los participantes al funcionamiento real del sector. Entre las actividades previstas se incluyen visitas guiadas y salidas de campo a proyectos mineros, clases dictadas por especialistas con trayectoria en la industria, acceso a una base de datos compartida con empresas del rubro y encuentros con profesionales de recursos humanos de una compañía minera, con foco en los procesos de selección y los perfiles más requeridos.

Desde la organización destacaron que la propuesta apunta a responder a la creciente demanda de mano de obra calificada, en un contexto de expansión de proyectos vinculados al litio, el cobre y otros metales estratégicos en el norte argentino.

En el marco del lanzamiento, Viosomos anunció además una promoción especial durante diciembre, que incluye la posibilidad de acceder a un 2x1 en cursos de minería y un 25% de descuento mediante un código promocional, con un valor de referencia de $200.000 por curso.

Los interesados pueden realizar consultas e inscripciones a través de WhatsApp al +54 9 387 567-4239 o ingresar a www.viosomos.com/cursos, donde se encuentra el detalle completo de la propuesta académica.