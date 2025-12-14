PUBLICIDAD

Gobierno provincial
Corte de Justicia de Salta
manejo del fuego
karting
Noche de los museos
Torneo Nacional de Ligas
Torneo Regional Amateur
relatos de salta
estudiantes campeón
Minería

Formación minera con foco en la empleabilidad y la práctica en campo

Viosomos presentó una propuesta de formación especializada en minería que combina contenidos técnicos, prácticas en campo y contacto directo con la industria, orientada a estudiantes, profesionales y público en general interesado en desarrollarse en uno de los sectores estratégicos de la economía.
Domingo, 14 de diciembre de 2025 00:20
Una nueva propuesta de formación especializada en minería fue presentada en Salta con el objetivo de fortalecer la capacitación técnica y mejorar el perfil profesional de quienes buscan insertarse o desarrollarse en uno de los sectores estratégicos de la economía regional y nacional.

La iniciativa es impulsada por la consultora Viosomos, que lanzó una grilla integral de cursos orientados tanto a estudiantes y profesionales como al público en general interesado en la actividad minera. La oferta incluye Introducción a la Minería, Minería de Litio, Minería de Cobre y Metales Asociados, Operación y Mantenimiento en Plantas Mineras, Logística y Gestión Minera, Perforación Minera y Técnicas en Laboratorio Minero. A estos contenidos se suman capacitaciones en Ciencias de Datos aplicadas a la minería, en niveles básico–intermedio y avanzado, una competencia cada vez más demandada por la industria.

 

El programa combina instancias teóricas con experiencias prácticas, buscando acercar a los participantes al funcionamiento real del sector. Entre las actividades previstas se incluyen visitas guiadas y salidas de campo a proyectos mineros, clases dictadas por especialistas con trayectoria en la industria, acceso a una base de datos compartida con empresas del rubro y encuentros con profesionales de recursos humanos de una compañía minera, con foco en los procesos de selección y los perfiles más requeridos.

 

Desde la organización destacaron que la propuesta apunta a responder a la creciente demanda de mano de obra calificada, en un contexto de expansión de proyectos vinculados al litio, el cobre y otros metales estratégicos en el norte argentino.

En el marco del lanzamiento, Viosomos anunció además una promoción especial durante diciembre, que incluye la posibilidad de acceder a un 2x1 en cursos de minería y un 25% de descuento mediante un código promocional, con un valor de referencia de $200.000 por curso.

 

Los interesados pueden realizar consultas e inscripciones a través de WhatsApp al +54 9 387 567-4239 o ingresar a www.viosomos.com/cursos, donde se encuentra el detalle completo de la propuesta académica.

Temas de la nota

