Gobierno provincial
Corte de Justicia de Salta
manejo del fuego
karting
Noche de los museos
Torneo Nacional de Ligas
Torneo Regional Amateur
relatos de salta
estudiantes campeón
Deportes

El diputado Galíndez se consagró campeón Máster en la Copa Metán 2025 y fue subcampeón en Culturismo Masculino

Fuerza, disciplina y excelencia deportiva marcaron la Copa Metán 2025, un evento que reunió a los mejores atletas del país.
Domingo, 14 de diciembre de 2025 00:28
La ciudad de San José de Metán fue escenario de una jornada deportiva de alto nivel con la realización de la Copa Metán 2025 de Fisicoculturismo y Fitness, una competencia que reunió a los mejores atletas del país y reafirmó el crecimiento de esta disciplina en el norte argentino.

Entre los grandes protagonistas se destacó el capitalino Gastón Galíndez, abogado, ambientalista, diputado provincial y atleta, quien tuvo una actuación sobresaliente al consagrarse primer puesto en la categoría Máster +50 años y alcanzar el segundo puesto en Culturismo Masculino hasta 90 kg, demostrando un altísimo nivel físico y competitivo.

La competencia formó parte de la 4ª fecha oficial del calendario de la Federación Argentina de Fisicoculturismo y Fitness, organizada por la Asociación Salteña de Físico y Fitness, con el acompañamiento y auspicio de la Municipalidad de San José de Metán. El evento convocó a deportistas de distintas provincias, consolidando a Metán como una plaza importante para el desarrollo de este deporte.

Fue una jornada única, donde la fuerza, la disciplina y el talento se encontraron sobre el escenario, con rutinas exigentes y un marco de público que acompañó cada presentación. El desempeño de Galíndez no solo resaltó por los resultados obtenidos, sino también por el ejemplo de constancia y superación que representa dentro y fuera del ámbito deportivo.

