Gobierno provincial
Corte de Justicia de Salta
manejo del fuego
karting
Noche de los museos
Torneo Nacional de Ligas
Torneo Regional Amateur
relatos de salta
estudiantes campeón
Nacionales

Javier Milei celebró el título de Estudiantes

Luego de manifestar, en reiteradas ocasiones, su apoyo a Juan Sebastián Verón, el libertario usó sus redes sociales para felicitar al “León”.
Domingo, 14 de diciembre de 2025 00:37
La final del fútbol argentino entre Estudiantes y Racing no solo dejó postales deportivas y virales (como la reacción de Guillermo Francella), sino también una declaración política, por la intervención del presidente Javier Milei.

El mandatario, quien no es conocido como hincha de Estudiantes sino que dice ser de Boca, festejó el título del "Pincha" con un escueto pero categórico mensaje en su cuenta de redes sociales. “EdeLP! Fin.”, escribió. 

Este inusual apoyo a Estudiantes, que coronó una campaña institucional marcada por la polémica y el conflicto con la AFA (recordando la sanción a Juan Sebastián Verón), es visto por analistas como una toma de postura pública del mandatario.

El respaldo presidencial se inscribe en un contexto de tensión entre el Gobierno nacional y la dirigencia del fútbol local.

La relación se tensó últimamente, luego de los cruces entre la dirigencia del “Pincha” y la de la AFA, que incluyeron una protesta de jugadores que hicieron un pasillo de espaldas, y las posteriores sanciones a futbolistas y hasta al propio Verón por parte del Tribunal de Disciplina

