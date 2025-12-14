PUBLICIDAD

14 de Diciembre, Salta
Gobierno provincial
Corte de Justicia de Salta
manejo del fuego
karting
Noche de los museos
Torneo Nacional de Ligas
Torneo Regional Amateur
relatos de salta
estudiantes campeón
Deportes

Guillermo Francella, tendencia tras la derrota de Racing: su reacción viral

El actor siguió el partido desde uno de los palcos y sufrió en la tanda por penales.
Domingo, 14 de diciembre de 2025 00:41
El Estadio Madre de Ciudades fue el escenario de una final electrizante que terminó con Estudiantes de La Plata alzando la copa, tras imponerse en la tanda de penales, y el partido dejó a Guillermo Francella como una de las tendencias en las redes sociales.

El "Pincha" derrotó a Racing, que una vez más se quedó a las puertas de un título, sumando una nueva frustración en su historial de definiciones cerradas.

La derrota, particularmente amarga por la instancia de la definición, generó la natural decepción en la parcialidad académica. Y uno de los rostros más conocidos de esa tristeza fue capturado por la transmisión oficial.

El gesto viral de Francella
El actor Guillermo Francella, reconocido fanático de Racing y habitual asistente a los partidos clave del equipo, se encontraba en la tribuna siguiendo las instancias de la definición.

Durante la tanda de penales, la cámara de televisión lo enfocó en el momento exacto en que uno de los jugadores de Racing erró su disparo. El gesto de Francella, una mezcla de frustración profunda y resignación instantánea, fue capturado y rápidamente se viralizó en las redes sociales.

La imagen se convirtió en meme en cuestión de minutos, con miles de usuarios comentando la "tristeza eterna" del hincha de Racing a través del rostro de uno de sus seguidores más famosos.

La Academia deberá esperar para sumar una nueva estrella, mientras que la imagen de Francella en la tribuna queda como el epílogo gráfico del drama vivido por el club de Avellaneda en Santiago del Estero. #AgenciaNA 

