Tragedia en la Ruta 34: un empresario salteño perdió la vida en un choque a la altura de Embarcación

La Ruta Nacional 34 vuelve a ser escenario de una escena que sacude al norte salteño y deja al descubierto viejos reclamos que nunca terminaron de resolverse. El sábado, a la altura del paraje conocido como Puente Lata, en jurisdicción de Embarcación, un violento siniestro vial terminó con la vida de un conductor que se desplazaba en una camioneta desde la Ciudad de Salta hacia Tartagal.

La víctima fatal fue identificada como Ignacio Redondo Torino, un empresario gastronómico reconocido en la capital salteña. Tenía alrededor de 30 años y viajaba solo al momento del impacto. La noticia generó una profunda conmoción tanto en el ámbito comercial como entre vecinos del norte provincial, donde el tramo de la ruta es señalado desde hace años como uno de los más complejos y riesgosos.

De acuerdo con las primeras reconstrucciones realizadas en el lugar, la camioneta Toyota Hilux que conducía Redondo Torino colisionó con un camión de transporte de granos perteneciente a la empresa Salvita. El impacto se habría producido contra la rueda delantera izquierda del rodado de mayor porte, lo que provocó que la camioneta perdiera estabilidad, diera varios tumbos y terminara volcada sobre la calzada. El conductor habría salido despedido del vehículo y falleció en el acto debido a la violencia del choque.

El camión, que circulaba en sentido norte-sur, quedó atravesado sobre la ruta a escasos metros del Puente Lata, lo que derivó en un corte total del tránsito. El chofer del transporte sufrió heridas leves y fue trasladado de manera preventiva al hospital San Roque de Embarcación, donde quedó en observación.

Uno de los factores que aparece con fuerza en los testimonios recogidos en el lugar es el mal estado del asfalto. Conductores habituales de la zona advirtieron que en ese sector los pozos, las deformaciones y la falta de señalización obligan a maniobras bruscas, especialmente al tránsito pesado. “Los camiones van haciendo zigzag para esquivar los baches”, relataron algunos testigos que se detuvieron tras el siniestro.

A esa situación se sumó un escenario de alto riesgo posterior al impacto. El choque dañó el tanque de combustible del camión, provocando una importante pérdida de gasoil sobre la calzada. Por ese motivo, trabajaron intensamente bomberos, personal policial y servicios de emergencia, que arrojaron agua en la zona para reducir el peligro de incendio mientras se aguardaba la llegada de peritos de Criminalística.

Las tareas periciales se extendieron durante varias horas y obligaron a desvíos por caminos alternativos, en una franja horaria marcada además por altas temperaturas, lo que agravó las demoras y la incomodidad de los conductores varados.

En medio del dolor, también surgieron relatos que reflejan la dimensión humana de la tragedia. Una mujer que coincidió con la víctima minutos antes del choque, en una estación de servicio de la zona, contó que intercambió una mirada con él antes de que retomara la ruta. “Siento que se adelantó y me salvó la vida”, relató, aún conmocionada, al recordar que Redondo Torino decidió salir antes que ella hacia ese tramo fatal.

Mientras se espera el informe oficial que permita establecer con precisión la mecánica del hecho y las responsabilidades, el siniestro vuelve a poner en primer plano una discusión recurrente en Salta: el deterioro estructural de la Ruta 34, el intenso tránsito internacional y la falta de obras de fondo en un corredor clave para la economía y la vida cotidiana del norte provincial.

Fuente UVC Canal 10 de Embarcación.