Fue detectado espiando a niñas en un camarín del Palacio Libertad y murió luego de arrojarse desde un segundo piso

La noche prometía música, voces corales y una celebración de fin de año pensada para las familias. En la Sala Auditorio Nacional del Palacio Libertad, la gala “Navidades del mundo” avanzaba según lo previsto, con el escenario colmado de villancicos y coreografías. Sin embargo, lejos del público y del aplauso final, un episodio inesperado alteró el cierre de la velada y abrió una investigación judicial de alto impacto.

Según la información oficial, un empleado de los Elencos Estables de la Nación fue detectado dentro de un camarín en el que se cambiaban niñas menores de edad que integraban la Escuela de Formación Nacional en Danza. La situación generó alarma entre los adultos presentes, en particular los padres de las bailarinas, quienes advirtieron la presencia del hombre y lo acusaron de haber grabado a las menores mientras se cambiaban de vestuario.

El evento, que había sido anunciado como “una velada llena de música y danza celebrando el fin de año”, se desarrolló sin interrupciones visibles ante el público. Participaron el Coro Polifónico Nacional, el Coro Nacional de Niños y la mencionada escuela de danza. Recién al finalizar la función se reportó el incidente en el sector de camarines, lo que activó los protocolos de seguridad internos del edificio.

De acuerdo con los reportes, personal de seguridad del Palacio Libertad recibió una alerta por la presencia de un hombre mayor de edad en un área restringida. Las autoridades de la Dirección Nacional de Elencos Estables ordenaron la intervención inmediata, la evacuación del individuo y el resguardo de las menores. En ese contexto, el empleado -un técnico de oficio del organismo- fue trasladado a otro sector del edificio.

Fue allí donde, en medio de una crisis nerviosa, el hombre se arrojó desde una ventana interna del segundo piso, cayendo hacia la calle Bouchard. Personal de seguridad logró reducirlo y dio aviso al SAME, que lo asistió en el lugar y lo trasladó bajo custodia policial a un hospital porteño. Ingresó con heridas graves, consciente, pero su estado se agravó con el correr de las horas y murió el sábado.

Las bailarinas involucradas fueron asistidas de manera inmediata por equipos especializados . Tras el hecho, las actividades en el Palacio Libertad quedaron suspendidas, mientras se avanzaba con las actuaciones judiciales correspondientes.

La causa quedó en manos de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional N° 60, que investiga las circunstancias del episodio. Entre las pruebas incorporadas figura el teléfono celular que llevaba el hombre y que habría sido utilizado para registrar imágenes de las menores. La identidad del fallecido no fue difundida oficialmente. La Justicia avanza con las pericias y testimonios, el episodio deja una marca profunda en una noche que estaba pensada para celebrar y terminó atravesada por un hecho de extrema gravedad.