Empleado que espiaba a niñas murió tras arrojarse de una ventana en el Palacio Libertad

Un empleado técnico de los Elencos Estables de la Nación murió este sábado por la mañana luego de protagonizar un grave incidente en el Palacio Libertad, en la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de un espectáculo con participación de niñas. El caso está siendo investigado por la Fiscalía en lo Criminal y Correccional N° 60.

El episodio ocurrió durante la noche del viernes en los camarines del edificio, cuando alumnas de la Escuela de Formación Nacional en Danza se cambiaban tras la función “Navidades del mundo”. Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el hombre fue hallado en el sector y los padres lo acusaron de haberlas grabado con su teléfono celular.

Tras ser increpado por familiares de las niñas, el personal de seguridad del Palacio Libertad trasladó al hombre a otro sector del edificio. Allí, "sufrió una crisis nerviosa y se arrojó por una ventana interna del segundo piso, que da a la calle Bouchard". Personal del Same lo asistió en el lugar y lo trasladó bajo custodia policial a un hospital porteño con heridas graves, aunque consciente. Finalmente, falleció el sábado por la mañana.

La función se había desarrollado con normalidad en la Sala Auditorio Nacional y contó con la participación del Coro Polifónico Nacional, el Coro Nacional de Niños y la Escuela de Formación Nacional en Danza, bajo la dirección de Fernando Tomé.__IP__

Autoridades de la Dirección Nacional de Elencos Estables ordenaron la inmediata intervención del personal de seguridad y el desalojo del hombre del vestuario. El teléfono celular que habría sido utilizado para tomar registros "quedó en poder de la seguridad del lugar y fue incorporado a la investigación judicial".

Las niñas recibieron asistencia inmediata y se encuentran fuera de peligro. Tras el episodio, las actividades en el Palacio Libertad fueron suspendidas mientras avanza la causa.