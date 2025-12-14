PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
31°
14 de Diciembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Contrabando en Salta
Navidad en Salta
Museo Histórico Municipal Molino de Piedra Hidráulico
Tiroteo
Siniestro vial en Orán
Siniestro vial fatal
violación de la intimidad
Festejo Pincharrata
Contrabando en Salta
Navidad en Salta
Museo Histórico Municipal Molino de Piedra Hidráulico
Tiroteo
Siniestro vial en Orán
Siniestro vial fatal
violación de la intimidad
Festejo Pincharrata

DÓLAR OFICIAL

$1465.00

DÓLAR BLUE

$1445.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Festejo Pincharrata

Hinchas de Estudiantes de La Plata se reúnen en el centro de Salta para celebrar el nuevo título

La filial salteña del Pincha organizó un encuentro abierto para compartir la pasión por el club, en un punto tradicional de la ciudad y con convocatoria para todos los simpatizantes.
Domingo, 14 de diciembre de 2025 11:42
Los hinchas de Estudiantes de La Plata celebrarán hoy en el centro salteño un nuevo título del clbu platense.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La pasión por Estudiantes de La Plata también se vive lejos de Uno. Este domingo, el centro de Salta será escenario de un encuentro especial impulsado por la filial Salta del Pincharrata, que convocó a hinchas y simpatizantes a reunirse para celebrar y compartir una jornada marcada por el sentimiento albirrojo.

Según confirmó Jorge Gauríe, integrante de la filial local de Estudiantes, la cita está prevista para hoy domingo a las 19, en la confitería TIME, un espacio ubicado en pleno microcentro salteño, elegido como punto de encuentro para quienes siguen al club platense desde el norte del país.

La convocatoria es abierta y apunta a reunir tanto a miembros habituales de la filial como a hinchas que, por distintas razones, viven en Salta pero mantienen intacto su vínculo con Estudiantes. “La idea es juntarnos, festejar y compartir este momento entre hinchas”, explicó Gauríe al confirmar la actividad a El Tribuno.

Desde la organización destacaron que este tipo de encuentros forman parte del trabajo que viene realizando la filial de Estudiantes en Salta, que busca sostener la identidad del club, generar espacios de encuentro y fortalecer el lazo entre los simpatizantes que están lejos de La Plata, pero cerca en la pasión.

La confitería, ubicada en una zona neurálgica de la ciudad, fue elegida justamente para facilitar la participación y visibilizar la presencia del Pincha en Salta. Además, los organizadores anticiparon que habrá material y registros fotográficos del encuentro, que luego serán compartidos entre los integrantes y el club.

De esta manera, el Pincharrata vuelve a decir presente en Salta, con una propuesta simple pero cargada de sentido: reunirse, celebrar y reafirmar que los colores también se defienden y se viven a la distancia, tras una nueva vuelta olímpica.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD