Hinchas de Estudiantes de La Plata se reúnen en el centro de Salta para celebrar el nuevo título

La pasión por Estudiantes de La Plata también se vive lejos de Uno. Este domingo, el centro de Salta será escenario de un encuentro especial impulsado por la filial Salta del Pincharrata, que convocó a hinchas y simpatizantes a reunirse para celebrar y compartir una jornada marcada por el sentimiento albirrojo.

Según confirmó Jorge Gauríe, integrante de la filial local de Estudiantes, la cita está prevista para hoy domingo a las 19, en la confitería TIME, un espacio ubicado en pleno microcentro salteño, elegido como punto de encuentro para quienes siguen al club platense desde el norte del país.

La convocatoria es abierta y apunta a reunir tanto a miembros habituales de la filial como a hinchas que, por distintas razones, viven en Salta pero mantienen intacto su vínculo con Estudiantes. “La idea es juntarnos, festejar y compartir este momento entre hinchas”, explicó Gauríe al confirmar la actividad a El Tribuno.

Desde la organización destacaron que este tipo de encuentros forman parte del trabajo que viene realizando la filial de Estudiantes en Salta, que busca sostener la identidad del club, generar espacios de encuentro y fortalecer el lazo entre los simpatizantes que están lejos de La Plata, pero cerca en la pasión.

La confitería, ubicada en una zona neurálgica de la ciudad, fue elegida justamente para facilitar la participación y visibilizar la presencia del Pincha en Salta. Además, los organizadores anticiparon que habrá material y registros fotográficos del encuentro, que luego serán compartidos entre los integrantes y el club.

De esta manera, el Pincharrata vuelve a decir presente en Salta, con una propuesta simple pero cargada de sentido: reunirse, celebrar y reafirmar que los colores también se defienden y se viven a la distancia, tras una nueva vuelta olímpica.