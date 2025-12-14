Héroe civil desarmó a un terrorista en pleno ataque antisemitista en Australia

En medio del ataque terrorista antisemita ocurrido este domingo en la playa de Bondi Beach, Sídney, Australia, durante la celebración judía de Hanukkah, se destacó la heroica acción de un civil que desarmó a uno de los terroristas, quien disparaba con un arma larga.

En el video se puede ver cómo el hombre se acerca por detrás al agresor sin que éste lo vea y lo inmoviliza por la espalda, logrando desarmarlo y apuntarle con la misma arma con la que atacaba a los asistentes al evento.

Aparentemente, el civil no tenía experiencia en manejo de armas, ya que tras reducir al terrorista, levantó la mano para llamar a la policía mientras el agresor se alejaba del lugar, según trascendió.

Según se pudo saber , el incidente ocurrió por la mañana, cuando dos hombres armados "mataron a tiros a por lo menos 10 personas e hirieron a otras 29". La Policía de Nueva Gales del Sur confirmó en su cuenta de la red social X el primer balance de víctimas, señalando que "dos hombres abrieron fuego contra un lugar público en la playa de Bondi".

La fuerza confirmó la muerte de "once personas, entre ellas un hombre que se cree que fue uno de los tiradores", mientras que "el segundo presunto tirador se encuentra en estado crítico" tras ser arrestado. Las autoridades confirmaron, además, la existencia de otros once heridos, incluidos dos efectivos policiales.

Según consignó el medio local The Australian, el otro atacante se encontraba a pocos metros, ubicado sobre un puente peatonal. Cuando el primer tirador escapó y se unió al atrincherado en el puente, los efectivos policiales "le lanzaron una serie de proyectiles que le causaron una serie de heridas de gravedad".

Finalmente, "fue arrestado en ese lugar y su compañero abatido". Un testigo, identificado como Vlad, dijo al mismo medio que se dispararon "más de 50 tiros" en el transcurso de cinco minutos y detalló que había "decenas de cuerpos" a su alrededor.

El primer ministro del país, Anthony Albanese, emitió un comunicado en el que lamentó las "escenas impactantes y angustiosas" que llegaron de Bondi y convocó a una reunión urgente de su gabinete de seguridad. Aunque las autoridades australianas "todavía no vincularon directamente el suceso con el evento" por Hanukkah, el presidente de Israel, Isaac Herzog, denunció un "vil ataque terrorista contra los judíos que estaban encendiendo las primeras velas de Janucá en la playa de Bondi".

Por su parte, el ultranacionalista ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, vinculó lo ocurrido con la decisión del Gobierno australiano de reconocer al Estado palestino, acusando que "las manos del Gobierno de Australia están manchadas con la sangre de los asesinados".