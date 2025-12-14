"En 2026 me voy a jubilar tras cocinar durante 40 años para los niños"

Rita Cruz de Sánchez tiene 59 años. Para el año que viene, en breve, cuando cumpla sus 60, se jubilará con los 40 años de servicio, como personal no docente, en la escuelita del paraje Gobernador Solá.

Se puede decir que Rita pasó un tercio de vida en la cocina de la escuela, dándole de comer a la casi todos los habitantes actuales del pueblo, más de los puestos y parajes cercanos.

Las historias que tiene son innumerables, de todos los colores, a veces llora, se ríe y ella sigue contando sus venencias para El Tribuno, en el SUM improvisado, cerrado, del edificio de la institución enclavada en el centro de la quebrada del río Toro.

Ella misma estudió en esa escuela que tiene muchos años. El pasado 1 de septiembre se celebraron los 106 años de la Escuela Rural N° 4436 "San Miguel Arcángel". La institución fue inaugurada el 1º de setiembre de 1919.

"Cuando yo era alumna, la escuela San Miguel Arcángel tenía el número 135, con una matrícula de 72 niños y niñas. Cuando comencé a trabajar, en tiempos de la vuelta de Democracia, pasó a tener el número 635, y tenía una matrícula de 42 estudiantes. Ahora tiene el N° 4436, pero con una matrícula de 28 niños. Vemos que la matrícula retrocedió mucho en la larga historia de la escuela. Yo pienso que son por los actuales controles en la natalidad y la migración de los chicos del campo hacia la ciudad", dijo Rita.

Se pueden sacar dos conclusiones en torno de estas declaraciones. La primera es que Rita tienen una vinculación con la escuela San Miguel Arcángel son de 40 años laborales, a los que se les tienen que agregar otros 7 años de escolaridad; todo esto sin contar los años que sus hijos fueron también a la misma escuela. Es como una institución viviente dentro de la institución escuela.

Los relatos de Rita van y vienen sin una línea de tiempo. Mezcla a sus hijos, su infancia, a sus padres con sus nietas. Ella cuenta con soltura y sin represiones su vida; se abre a lo que va saliendo.

Rita se casó con Javier Sánchez, con quien tuvo 5 hijos, los cuales 4 fueron varones: Fernando, Guillermo, Sergio Javier y Matías. La nena, la que vive con ella, se llama Rosita, tiene 33 años y es quien le dio dos hermosos nietos: Dylan y Araceli. Estos últimos seguirá toda su escolaridad en la escuela del pueblo, por lo que el vínculo de Rita seguirá por unos buenos años más, a pesar de que en julio de 2026 se tenga que jubilar.

"Yo tengo a 6 hermanos. Luego tuve a 5 hijos y mi hija tiene sólo 2 niños. Mis changos se fueron todos a vivir a la ciudad. Es por eso que yo digo que los controles y la migración reducen la matrícula en las escuelas rurales", argumentó y recordó.

"Cuando yo terminé la Primaria me llevaron a Buenos Aires para trabajar. Por esos tiempos, acá no había posibilidades para continuar con la Secundaria. Es por eso que mis padres me mandaron a la localidad (bonaerense) de Don Torcuato para ayudar a una señor en el trabajo de casa: cocinaba, lavaba, planchaba. Pero al tiempo me tuve que volver porque yo era muy menor y no había papeles y la señora decidió que me vuelva a Solá", contó.

Su mamá se llama Rosa Martínez, tiene 84 años y vive también en el pueblo. Mujer de campo y fuerte la mamá. Su papá, Bonifacio Cruz, ya falleció.

Ella volvió a la quebrada del Toro y no tenía trabajo y tampoco escolaridad media. La carrera del retorno de la democracia había comenzado a fines de junio de 1982, 14 días después de la rendición de Malvinas, cuando el régimen militar, ante presiones del pueblo, tuvo que levantar la prohibición que pesaba sobre la actividad política. Comenzaron entonces las campañas electorales de cara a las elecciones del 83. Fue entonces que hasta esas inmensidades de la pre cordillera llego Roberto Romero como candidato del Partido Justicialista. Cuando le tocó hablar con don Roberto, ella ya sabía lo que le quería pedir a cambio de su voto: quería trabajar en la escuela, como maestranza.

El 30 de octubre de 1983, cerca de 390.000 electores salteños fueron a las urnas y en los comicios la fórmula justicialista Roberto Romero - Jaime Hernán Figueroa fue proclamada vencedora, por la voluntad popular, con el 50,67% de los votos.

"Con don Roberto como gobernador, yo esperaba que el hombre cumpliera con su palabra. Y así lo hizo, esperé uno poco, y el 1 de julio de 1986, yo comencé a trabajar en la escuela de Solá", dijo. Ella recuerda cada detalle, lo cuenta como mucha alegría. "Es por eso que dijo que en julio de 2026 voy a cumplir 40 años de trabajo y es cuando me voy a jubilar", confirmó.

Proyecto de turismo rural comunitario

El esposo de Rita Cruz, Javier Sánchez, falleció hace menos de dos años cuando un alud lo atrapó en un cruce. Le duele cuando habla y cuenta su tragedia.

Es que con el hombre tuvo a sus hijos, construyó un hogar y armó un pequeño campo productivo.

Hoy, esa casa quedó demasiada grande y el campo sigue dando sus frutos por lo que ella ya tiene bien sabido lo que hará cuando se jubile: va a desarrollar su propio emprendimiento de turismo rural comunitario.

"Yo ahora, cuando terminan las clases, salgo de la escuela a las 15.30 aproximadamente. Comemos y luego me voy al campo a sembrar y cosechar habas, tomates, arvejas, papas andinas y nuestro mejor producto que es el choclo capia. Antes los vendíamos cuando funcionaba en el tren de pasajeros. Ahora es muy difícil vender porque nos paramos en la ruta y casi no se vende nada. Es por eso es que estoy preparando mi casa, que tiene tantas habitaciones, para recibir a visitantes que quieran descansar en el silencio del pueblo, disfrutar de estos cerros de colores, salir a caminar y degustar la mejor comida regional", dijo Rita.

La idea de Rita no es sólo alojar a los turistas, además de brindar la mejor comida. También quiere brindar paseos por los cerros coloridos de la zona. La bondad de esa tierra se transmite en la cultura Tastil. Casi todos los productos que tienen, ya sean de carnes y de frutas y verduras son orgánicos.

Gobernador Solá está ubicado a 75 km de Salta, sobre la ruta nacional 51, y conocido por sus paisajes y su cultura ancestral indígena del pueblo Tastil. Actualmente hay emprendimientos exitosos que ofrecen actividades culturales y senderismo.

Así es que Rita lanzará su propia marca. Quiere pasar de cocinar para los niños a cocinar para los turistas.