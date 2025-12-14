PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
28°
14 de Diciembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Salta
ataque antisemita en Sídney
Elecciones en Chile
Clima en Salta
Escándalo de los audios
vacaciones 2026
Elecciones en Chile
Primera Nacional
Salta
ataque antisemita en Sídney
Elecciones en Chile
Clima en Salta
Escándalo de los audios
vacaciones 2026
Elecciones en Chile
Primera Nacional

DÓLAR OFICIAL

$1465.00

DÓLAR BLUE

$1445.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Internacionales

José Antonio Kast es el nuevo presidente electo de Chile

Jeannette Jara reconoció la victoria y llamó a Kast para felicitarlo por su triunfo.  "La democracia habló fuerte y claro. Me acabo de comunicar con el presidente electo José Kast", escibió en redes sociales. 
Domingo, 14 de diciembre de 2025 18:40
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

José Antonio Kast se convirtió este domingo en el presidente electo de Chile, tras ganar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales 2025 con un amplio respaldo popular. Según el escrutinio oficial, el candidato del Partido Republicano obtuvo cerca del 59,16 % de los votos, frente al 40,84 % de su rival de izquierda, Jeannette Jara

La jornada electoral —que se llevó a cabo con voto obligatorio y más de 15 millones de ciudadanos habilitados para sufragar— marcó un sólido triunfo para Kast, quien se impuso en la mayoría de las regiones del país y consolidó un giro político hacia la derecha en Chile. 

El balotaje entre Kast y Jara se desarrolló en medio de una creciente preocupación ciudadana por temas como seguridad pública, inmigración irregular y el debate económico, cuestiones que fueron pilares de la campaña del candidato republicano. 

La participación electoral fue alta, reflejando el impacto del voto obligatorio restablecido en Chile en 2022, lo que contribuyó a que el escenario político quedara claramente definido desde los primeros resultados del escrutinio. 

Tras conocerse la victoria, Jara reconoció su derrota y felicitó públicamente a Kast, subrayando el valor de la democracia y llamando a la unidad nacional después de una campaña polarizada. 

Kast, de 59 años y líder de la agrupación de derecha, asumirá la presidencia el 11 de marzo de 2026, sucediendo a Gabriel Boric. Su triunfo representa un cambio significativo en la política chilena, con una presidencia que pondrá énfasis en políticas de mano dura sobre seguridad y control migratorio. 

El resultado también refleja tendencias políticas más amplias en la región, donde sectores conservadores han ganado terreno en distintos países, capitalizando preocupaciones ciudadanas sobre orden público y economía. 

 

 

 

 

 

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD