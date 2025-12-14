José Antonio Kast es el nuevo presidente electo de Chile

José Antonio Kast se convirtió este domingo en el presidente electo de Chile, tras ganar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales 2025 con un amplio respaldo popular. Según el escrutinio oficial, el candidato del Partido Republicano obtuvo cerca del 59,16 % de los votos, frente al 40,84 % de su rival de izquierda, Jeannette Jara.

La jornada electoral —que se llevó a cabo con voto obligatorio y más de 15 millones de ciudadanos habilitados para sufragar— marcó un sólido triunfo para Kast, quien se impuso en la mayoría de las regiones del país y consolidó un giro político hacia la derecha en Chile.

El balotaje entre Kast y Jara se desarrolló en medio de una creciente preocupación ciudadana por temas como seguridad pública, inmigración irregular y el debate económico, cuestiones que fueron pilares de la campaña del candidato republicano.

La participación electoral fue alta, reflejando el impacto del voto obligatorio restablecido en Chile en 2022, lo que contribuyó a que el escenario político quedara claramente definido desde los primeros resultados del escrutinio.

Tras conocerse la victoria, Jara reconoció su derrota y felicitó públicamente a Kast, subrayando el valor de la democracia y llamando a la unidad nacional después de una campaña polarizada.

Kast, de 59 años y líder de la agrupación de derecha, asumirá la presidencia el 11 de marzo de 2026, sucediendo a Gabriel Boric. Su triunfo representa un cambio significativo en la política chilena, con una presidencia que pondrá énfasis en políticas de mano dura sobre seguridad y control migratorio.

El resultado también refleja tendencias políticas más amplias en la región, donde sectores conservadores han ganado terreno en distintos países, capitalizando preocupaciones ciudadanas sobre orden público y economía.