Atención Gimnasia y Tiro y Central Norte: volvió un "pesado" a la Primera Nacional

Atlético Rafaela, uno de los equipos "pesados" del interior del país, volvió este domingo a la Primera Nacional, tras vencer 1 a 0 en la final de vuelta a San Martín de Formosa (también había conseguido ese resultado en la ida), y ahora compartirá categoría con Gimnasia y Tiro y Central Norte.

Si bien aún no se sortearon las zonas A y B (será el 22 de diciembre), la crema es uno de los equipos fuertes que vuelve a la mencionada categoría, mientras que el conjunto formoseño deberá conformarse con volver a pelear en el Federal A, torneo en el que también está Juventud Antoniana.

Con un gol del mediocampista Facundo Soloa a los 8 minutos del primer tiempo, Atlético amplió la ventaja que ya tenía tras haber ganado en la ida y ahora acompañará la próxima temporada en el segundo escalón del profesionalismo en Argentina a Ciudad Bolívar, que le ganó la final por el primer ascenso. El elenco comandado por Iván Juárez fue de menor a mayor en el certamen pero finalmente obtuvo la tan ansiada promoción, ayudada por una enorme campaña de local en el Nuevo Monumental, donde nunca perdió en toda la temporada.