El dúo Conjuro prosigue en amplio ascenso en el folclore

El dúo Conjuro Salta prosigue en amplio ascenso en su carrera artística, y recientemente hubo un flamante estreno: un videoclip con una zamba conocida pero con una elaborada versión: "La de Corralitos". Fue presentada en el canal de YouTube de "Conjuro Salta", con gran recepción de la gente.

Actualmente forman parte de las peñas de calle Balcarce, como La Vieja Estación, Chaqueño Palavecino, entre otras. "Le dedicamos este video al querido y recordado luthier Andrés Coco Coro", dijeron los integrantes.

Conjuro Salta se creó en el 2019, dúo vocal integrado por Lucas Moncada (34) y Eduardo Delgado (33). Fueron ganadores del certamen Pre Cosquin Salta 2019/2022; revelación de peñas Jesús María 2023. Grabaron un disco en 2019 denominado "Fiesta en Salta".

"En el tiempo que llevamos sobre los escenarios hemos desparramado las costumbres y raíces de nuestra Salta querida, con un repertorio contagioso, alegre y carpero. Desplegamos obras destacadas del cancionero popular argentino, como: Zamba de Anta (Cuchi Leguizamón, Manuel Castilla y César Fermín Perdiguero) y Zamba de La Candelaria (Jaime Dávalos y Eduardo Falú), entre otras", resaltó Delgado.

"Fueron cuatro años de aprendizaje que nos enseñó a caminar por esta bella profesión de la música y el canto", dijo Moncada.

"Una de las primeras satisfacciones llegó con el concurso de canto a nivel provincial del programa de la televisión salteña 'Fue un Show 2017', donde fuimos uno de los ganadores. Fuimos finalista del certamen Pre Baradero 2018. Ganamos la sede Salta del Pre Cosquín 2019. Logramos el premio revelación en el festival Bajo el Cielo de la Cuadra, en La Rioja. El mismo halago alcanzamos en 'Morillo canta por los niños', que se realizó en esa localidad del Chaco salteño", agregó Moncada.

Los cantores, hace un tiempo, también encararon una gira de prensa por Buenos Aires, donde fueron reconocidos y consagrados revelación por su trabajo en la Feria de Mataderos; Plaza de las Carretas, San Miguel; y en La Boca, de la mano de Mario Ibarra Producciones.