Del barrio San Benito a Pichanal: una seguidilla de robos que cruzó Salta en pocas horas

En pocas horas, la geografía salteña quedó unida por una misma secuencia: situaciones de robo que alteraron la rutina de barrios y rutas, y que derivaron en intervenciones policiales en tres ciudades distintas. Desde el sur de la Capital hasta el norte provincial, los episodios se sucedieron con un denominador común: la reacción tras los avisos al Sistema de Emergencias 911 y el despliegue de operativos que permitieron esclarecer los hechos en el momento.

El primer escenario fue el barrio San Benito, en la Ciudad de Salta. Durante la madrugada, un llamado alertó sobre un desorden en la zona. Al llegar, efectivos del Departamento de Seguridad Urbana tomaron conocimiento de la sustracción de un elemento ocurrida instantes antes. Con la información aportada en el lugar, los uniformados lograron identificar al presunto autor, un hombre de 30 años, que fue demorado y puesto a disposición de la Fiscalía Penal 6. El procedimiento se dio a partir del contacto directo con vecinos y testigos, clave para reconstruir lo ocurrido.

Horas antes, en Orán, la situación había sido distinta, pero con un desenlace similar. Un vecino denunció la sustracción de su celular y otros elementos en barrio Catedral, lo que activó un patrullaje preventivo a cargo de la División Motoristas de Emergencias Policiales. El recorrido permitió ubicar a los sospechosos en el asentamiento 4 de Junio, donde fueron detenidos dos hombres señalados como autores del hecho bajo la modalidad de motochorros. En el procedimiento se secuestraron los objetos robados, la motocicleta utilizada y un arma de fuego que habría sido empleada durante el asalto. La causa quedó en manos de la Fiscalía Penal 3 y de los juzgados de la zona.

El tercer episodio se registró en Pichanal, sobre la ruta provincial 50, durante la madrugada. Un damnificado alertó sobre el robo de su motocicleta y su celular, lo que motivó la intervención de la Policía Rural y Ambiental. Con las descripciones aportadas, se realizó un patrullaje que permitió ubicar al sospechoso y recuperar ambos elementos. Un hombre de 28 años fue detenido y los bienes restituidos a su propietario. En este caso intervienen la Fiscalía Penal de Pichanal y el Juzgado de Garantías 1.

Aunque separados por kilómetros y contextos urbanos distintos, los tres hechos reflejan una misma dinámica: denuncias inmediatas, recorridos preventivos y actuación judicial. Las investigaciones continúan su curso mientras los elementos sustraídos ya fueron recuperados y devueltos a sus dueños.