La Expo Futuro despidió su edición XXII con una feria de artes y oficios y un show artístico

La plaza Serapio Gallegos de Cerrillos fue el viernes último mucho más que un espacio verde. Durante toda la tarde se transformó en el escenario de una verdadera fiesta comunitaria con el cierre del ciclo 2025 de la Fundación Futuro y la realización de la XXII Expo Futuro, un gran taller a cielo abierto que reunió a cientos de vecinos y vecinas.

Familias enteras recorrieron los stands montados en la plaza, donde se exhibieron trabajos, prácticas y demostraciones en vivo de los distintos talleres de artes y oficios. La propuesta también convocó a representantes de instituciones del Valle de Lerma y se vivió como una jornada de encuentro, aprendizaje y creatividad.

El acto oficial contó con la presencia del intendente de Cerrillos, Enrique Borelli; los diputados nacionales Yolanda Vega y Pablo Outes; legisladores provinciales, funcionarios del área de Educación y referentes de distintas instituciones de la región. La bienvenida estuvo a cargo del presidente de la Fundación Futuro, el Lic. Carlos Jorge, quien repasó el camino recorrido por la organización a lo largo de más de veinte años.

En su mensaje, Jorge recordó que la fundación nació del impulso de vecinos preocupados por capacitarse y generar oportunidades concretas. Remarcó que el trabajo se desarrolla tanto en barrios como en parajes rurales, con la convicción de que quienes viven en el interior deben acceder a las mismas posibilidades de formación y desarrollo. También destacó que durante todo el año la fundación estuvo presente acompañando a niños, jóvenes y adultos que buscan aprender un oficio y encontrar una salida laboral.

El titular de la ONG puso especial énfasis en el valor del trabajo colectivo y agradeció a Silvia Kratky, al equipo docente y al grupo interdisciplinario conformado por profesores, asistente social, abogada y psicóloga, que acompañan a las familias los 365 días del año.

“El mayor logro es poder seguir juntos después de tantos años, apoyando a cada familia cerrillana y mercedera”, señaló Carlos Jorge, y cerró con un mensaje de unidad y esperanza de cara al 2026.

La Expo Futuro volvió a mostrar un modelo solidario que la fundación sostiene desde hace décadas. Durante el ciclo 2025, los alumnos de los talleres de oficios realizaron prácticas en instituciones y hogares del departamento. Los vecinos aportaron materiales, la fundación brindó capacitación y mano de obra, y el resultado fue doble: experiencia real para los estudiantes y mejoras concretas para muchas familias e instituciones.

A lo largo de la jornada, los visitantes pudieron conocer técnicas, productos y oficios, hacer preguntas y observar de cerca cómo funciona la formación profesional que impulsa la ONG en Cerrillos y La Merced.

Este año, la Fundación Futuro dictó una amplia oferta de cursos con Resolución Ministerial, entre ellos Gastronomía y Catering, Panadería y Pastelería, Computación Básica, Peluquería, Carpintería, Decoración de Eventos, Albañilería e Instalaciones Sanitarias y Ayudante de Cocina. A esa propuesta se sumaron talleres de barbería, estética, costura, marroquinería, tejido, inglés, informática, oratoria, cerámica, maquillaje artístico, orfebrería y trabajo en cuero.

Todo ese recorrido, lo aprendido y lo construido durante el año, tuvo su gran cierre en la plaza principal de Cerrillos. Una expo que volvió a dejar en claro que la capacitación y el trabajo siguen siendo el motor para generar oportunidades y transformar realidades en la comunidad.

