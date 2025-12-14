Desmantelan un cargamento millonario de contrabando en la Ruta Provincial 5

En plena madrugada, cuando el tránsito es escaso y la ruta parece un simple corredor silencioso entre pueblos salteños, un control vial terminó revelando una postal mucho más compleja. No fue una persecución ni una escena de urgencia policial: fue una observación minuciosa, casi casual, la que encendió la alerta de los efectivos apostados sobre la Ruta Provincial 5, a la altura del kilómetro 140, en jurisdicción de Luis Burela.

Personal de la Sección Seguridad Vial Apolinario Saravia realizaba un control preventivo cuando advirtió algo fuera de lo habitual en un furgón que circulaba por la zona. Desde el exterior, los uniformados alcanzaron a ver bultos de gran tamaño, dispuestos de manera irregular en el interior del vehículo. Esa imagen bastó para ordenar una inspección más profunda.

Al revisar la carga y solicitar la documentación correspondiente, los efectivos constataron que los ocupantes del rodado no podían acreditar el origen legal de la mercadería que transportaban. El relevamiento posterior dejó al descubierto un cargamento variado y voluminoso: 24 neumáticos, 7 bicicletas, 20 ventiladores, 260 cajas de cigarrillos, 311 kilogramos de hojas de coca, además de un lavarropas y otros elementos de uso doméstico.

La diversidad de los productos llamó la atención de los investigadores, no solo por la cantidad sino también por el tipo de mercadería, habitualmente asociada a circuitos de comercialización informal o de difícil trazabilidad. Según las estimaciones oficiales, el total de lo incautado tendría un valor aproximado de 30 millones de pesos, una cifra significativa para un traslado realizado por una ruta secundaria del interior provincial.

Tres detenidos a diposición de la Justicia

Ante esta situación, tres hombres mayores de edad que se desplazaban en el vehículo quedaron a disposición de la Justicia, junto con todo el cargamento secuestrado. No se registraron incidentes durante el procedimiento y el control se desarrolló sin resistencia, bajo los protocolos habituales.

Por la naturaleza del material incautado y la presunta infracción a normativas federales, tomó intervención la Fiscalía Federal de Salta, que ahora deberá determinar el encuadre legal del hecho y el grado de responsabilidad de los involucrados. En particular, la presencia de cigarrillos y hojas de coca sin documentación habilitante suele activar investigaciones vinculadas a delitos federales, más allá de que no se haya informado, hasta el momento, la existencia de contrabando internacional.

Lejos de los grandes pasos fronterizos o de las rutas nacionales más transitadas, estos corredores suelen ser utilizados para el traslado de mercadería de procedencia dudosa, aprovechando la menor circulación y la distancia de los centros urbanos.

La mercadería permanece secuestrada y bajo resguardo, a disposición de las autoridades federales. El caso, ocurrido en una localidad pequeña como Luis Burela, expone una vez más cómo hechos de alto impacto económico pueden gestarse y descubrirse lejos de las grandes ciudades, en escenarios donde la rutina y la vigilancia constante siguen siendo claves.