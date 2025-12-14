Navidad Azul vuelve a encender la plaza Belgrano con una agenda que une fe, tradición y encuentro familiar

La plaza General Belgrano volverá a transformarse en un punto de reunión cargado de sentido y simbolismo. Allí, como cada diciembre, la Navidad Azul desplegará una propuesta que ya forma parte del calendario emocional de muchas familias salteñas. No se trata solo de un evento, sino de una construcción colectiva que atraviesa generaciones, con la fe, la esperanza y la infancia como ejes centrales.

Bajo el lema “Peregrinos de la Esperanza”, la 46° edición de la Navidad Azul propone una agenda que se extenderá desde el 15 de diciembre hasta el 5 de enero, con actividades gratuitas y abiertas a todos los salteños y turistas que se lleguen a nuestra ciudad para celebrar las Fiestas de Fin de Año. El escenario principal será la plaza General Belgrano, un espacio que año tras año se resignifica como punto de encuentro y celebración.

La apertura oficial está prevista para mañana lunes 15 de diciembre a las 18, con el acto inaugural de la 46° edición, momento que marcará el inicio formal de las celebraciones y dará paso a un calendario sostenido de actividades religiosas y culturales.

Entre el 16 y el 23 de diciembre, siempre desde las 18, se realizará el rezo de la novena y la adoración al pesebre, una de las instancias más convocantes y cargadas de espiritualidad, que invita a detenerse, reflexionar y compartir un tiempo de recogimiento en pleno espacio público.

La propuesta también tiene un fuerte anclaje en el mundo de las infancias. Del 21 al 23 de diciembre, entre las 18.30 y las 21, llegará Papá Noel Azul en su fábrica de sueños, una actividad que incluirá la recepción de cartas en el Museo Histórico Policial – Sala 9, un espacio especialmente acondicionado para que los más chicos puedan expresar deseos, sacarse fotos y vivir la previa navideña de una manera cercana y cuidada.

Luego de la Navidad, las actividades continuarán. Del 26 al 30 de diciembre, nuevamente a las 18, se retomará la adoración al pesebre, prolongando el clima de celebración y encuentro más allá del 25, en una propuesta que busca sostener el espíritu navideño en los últimos días del año.

Ya en enero, la agenda se renovará con la llegada de los Reyes Magos. El 3 y 4 de enero, entre las 18.30 y las 21, los Reyes Magos estarán presentes en el Museo Histórico Policial, donde se realizará la recepción de cartas y fotos, una actividad que cada año suma familias y visitantes.

El cierre de la Navidad Azul será el 5 de enero a las 18, con la llegada de los Reyes Magos a la plaza General Belgrano y la realización de sorteos de regalos, en una jornada pensada para despedir las celebraciones con alegría y participación comunitaria.

La Navidad Azul se consolida así como una propuesta que trasciende lo religioso para convertirse en un espacio de encuentro familiar, donde conviven la fe, la tradición, la memoria y el juego. En un contexto social marcado por dificultades y cambios, la iniciativa vuelve a apostar por lo colectivo, el abrazo familiar y la esperanza compartida, en pleno centro de Salta.